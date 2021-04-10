保護食品商 周本立挺AB693法案

華資超市為部分商品標明65號提案提示，讓消費者自行選擇是否購買。（記者王全秀子／攝影）

州眾議員周本立 （Ed Chau）9日在聖蓋博 市說明AB693法案，旨在推動65號提案執行法，允許違反65號提案標籤的食品經銷商在收到60天執行控告後，可以在14天內補充產品警告標籤而避免挨告。美國 亞洲食品公會（Asian Food Trade Association）支持這項法案，希望以此制止不良分子利用法律敲詐商家。該項法案還有待委員會聽證，及州參眾議會投票。

周本立指出，65號提案在1986年經由選民投票通過，旨在保護消費者，商家銷售的產品如有可能含有致癌成分，就一定要在產品外包裝標明，否則就有可能挨告。而由他提出的AB693是65號提案執行法，允許違反65號提案標籤的食品經銷商在收到60天執行控告後，可以在14天內補充產品警告標籤，只要商家完成這些動作就不會被告。

其次，如果原告和被告要協議和解，涉及到律師費用、和解金等，一切資料必須送到法院，經由法官批准和解才能成立。再則，原告在興訟之前必須提供一份事實證明文件，商家收到通知後才能掌握情況，才能判斷是要和解還是繼續法律訴訟。

周本立表示，AB693法案對聖蓋博谷亞太裔商家非常有幫助，因很多小商家販售進口商品時，可能不知道什麼是65號提案，導致很多商家被告，而事實上他們非常冤枉，如果有方法改正就可以避免被告。

聖蓋博市長廖欽和表示，有些不良分子利用法律敲詐賺錢，甚至有些專門針對亞裔食品進口商或是超市業者，只要找到某些商品沒有標明65號提案，就馬上寫信威脅；若要達成和解，金額通常都是十萬元起跳。這種亂象擾亂市場，提案的原意已經變味。

美國亞洲食品公會會長佘瓊智（Tim Sher）表示，過去幾年亞洲食品經銷商和零售商受到多起有關違反65號提案的訴訟，他們發現很多訴訟都是來自同一原告，他希望藉由AB693法案制止法律亂象，作為商家不希望挨告，而是希望透過整改，更加完善執行和遵守法律。AB693法案得到眾多商家和民選官員支持。