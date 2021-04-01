商店刷卡機遭動手腳 顧客個資輕易被盜

假ATM鍵盤，內置無線電傳輸模塊，會記錄顧客輸入的密碼。（洛縣警局提供）

洛杉磯縣警方近日接到一家加油站便利店報案，稱店內刷卡機被動了手腳，可能會導致顧客的銀行卡信息和密碼被盜。

據店員稱，若不仔細觀察刷卡機基本看不出變化，但當時有一名顧客刷卡時，信用卡被意外卡住，這個情況引起店員注意，在打開刷卡機並檢查內部裝置時，店員發現異樣，刷卡機竟然被動了手腳，安裝上一個特別裝置。

警方調查後發現，這個特別的裝置實際上是結合讀卡器和鍵盤記錄器的設備，且是專門針對這款刷卡機設計的，它可以在顧客刷卡同時盜取銀行卡信息資料，並記錄顧客在鍵盤中輸入的密碼。

警方目前還未確定這個盜取信息的裝置，是通過磁條、芯片還是非接觸付款功能讀取到卡片的資料。

這個設備究竟是何時被何人安裝上去？據警方調查，應該是犯罪嫌疑人在商店伺機尋找理由，分散收銀員的注意力，在短時間內迅速將該設備安裝到收款機上，由於設計巧妙，一般人不仔細看刷卡機，輕易不會發現已被做了手腳。

事發後，洛縣 警方提醒民眾注意同類詐騙 手段。警方指出，在ATM機上安裝類似的讀卡器、鍵盤記錄器的犯罪最近有所上升，此類詐騙案件通常有三種常見類型。

第一種是鍵盤記錄器（Keypad Overlay），犯罪嫌疑人將假的ATM鍵盤覆蓋在真正的鍵盤上，假鍵盤內置無線電傳輸模塊，會記錄顧客輸入的密碼，迅速將資料無線傳輸給遠程的犯罪嫌疑人。

第二種是讀卡器（Skimming Device），犯罪嫌人在刷卡機的讀卡器上安裝了一個塑料裝置，這個裝置會從銀行卡的磁條中讀取到信息數據，然後遠程傳送。

最後一個是隱藏的攝像頭，犯罪嫌疑人在虛假的ATM機屏幕後面安裝一個隱藏式攝像頭，用於記錄銀行卡的數據和密碼。

為防止銀行卡信息被盜，造成不必要損失，洛縣警局建議民眾在商店、超市使用銀行卡付款時，要留意刷卡機鍵盤，輸入信息前可嘗試挪動鍵盤，看是否被安裝了假鍵盤，同時注意觀察鍵盤尺寸是否異常，如果鍵盤邊緣尺寸較大，以致於擋住銀行卡磁條讀卡器，那可能就有問題。

此外，民眾需要經常核對銀行對帳單 ，查看是否有錯誤交易，若有異樣，隨時報告警方以及通知銀行。

對於商家，警方提出正常的鍵盤不會發射無線電信號，但被加裝了讀取裝置的鍵盤就會，因此建議商家經常使用探測裝置檢查自己的設備。