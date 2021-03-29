洛杉磯中國總領館公告赴華簽證流程

詳情可上洛杉磯中領館網站：http://losangeles.china-consulate.org/chn/。

中國駐洛杉磯 總領館23日公佈公文，進一步明確總領館在疫情 期間，辦理赴華簽證 、認證和養老金資格審核流程和要求。駐洛杉磯總領館證件大廳自2020年4月起暫停對外辦公，但仍持續在為有緊急人道需要等人員辦理證件。

疫情期間外國人簽證安排，目前中方對外國人入境簽證限制政策仍有效，原持有效簽證、居留許可、APEC商務旅行卡的外國人暫停入境。建議參閱總領館網站，瞭解簽證政策調整變化。

總領館建議公眾「非必要、非緊急，不旅行」。 如因緊急人道原因，或因復工復產事由須赴華的外國人，須另行申請簽證（原有簽證不予註銷）。疫情期間，中國駐美使領館嚴格按照領區劃分受理簽證申請。駐洛杉磯總領館只受理常住在領區內的外國人簽證申請。外國人因緊急人道或復工復產原因申請簽證，疫情期間簽證做法一律調整為：通過總領館赴華簽證在線預約系統預約，總領館進行審核，並通過電郵方式確認申請通過，申請人在接到確認電郵後，方可郵寄簽證申請資料。

在事先預約方面，申請人須上網https://docs.qq.com/form/page/DR0VwTlROZHBPQWdi?_w_tencentdocx_form=1。 總領館將對在線預約進行審核，根據個人情況做出是否同意繼續受理簽證的決定。對可予受理者，將主動發送郵件予以確認。對不符合當前辦理條件，將不予電郵聯繫。

疫情期間，中領館簽證申請均按加急方式辦理，收費標準為美國公民170美元/份，須使用現金支票（Money Order）或Cashier's Check付款。 簽證通常將自收到郵件之日起，大約五至十個工作日寄達申請人。