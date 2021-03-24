華埠仇恨犯罪舉報率低 實際案件數恐多5倍

華埠服務中心執行長伍競群自身也是仇恨犯罪受害者，他呼籲民眾外出要多加小心。（記者王全秀子／攝影）

全美各地歧視亞裔仇恨犯罪 案件近日頻發，導致許多亞裔長者害怕人身安全而不敢出門，洛杉磯華埠 也傳出一些言語攻擊事件，華埠服務中心執行長伍競群本身也是仇恨犯罪受害者，險遭毆打。但他說，華埠仇恨犯罪受害者報案率不高，他認為實際案件數要比執法機構公布的至少高出五倍。

伍競群表示，針對近日全美接連發生針對亞裔的仇恨犯罪，很多時候沒有人舉報，就無法引起大家重視。尤其上周在亞特蘭大發生攻擊亞裔仇恨犯罪，無辜生命喪生，導致多個家庭的不幸，希望能透過此事引起政府重視，對暴力犯罪者要嚴懲，否則會更加猖獗。

在洛杉磯華埠也有發生過歧視案件，它們多以言語攻擊為主，目前暫未有人身攻擊導致重大傷亡，伍競群指出，可能只有10%至20%報案率，但言語攻擊也有可能發生暴力行為，因此呼籲民眾格外小心。

提及種族歧視犯罪，伍競群表示他自己就是受害者，他說數天前他在華埠Hill街上行走，背後有一名男子一直惡語相對，當他轉身時差點被男子毆打，幸好及時反應躲開，這名男子未能得手馬上離去，但口中仍少不了謾罵，伍競群表示，他當時受到驚嚇也不小，沒有繼續追究只想趕緊離開，後來和身邊很多朋友交流時，驚人地發現很多人都遇到過類似事件。

伍競群認為，洛縣公布歧視亞裔仇恨犯罪案件約有360起，但他認為真實發生案例遠遠不止這些，恐怕至少要高出五倍。他表示，很多華人都是息事寧人的態度，想說沒有受傷就算了，不願意報警，只是回家和家人說說，對外不太願意主動開口提及。

華埠有很多老人公寓，伍競群表示，針對近日仇恨犯罪頻發，長者們也很擔心，甚至不敢出門，害怕被打，只有在因生活所需而不得不出門時才會外出，但只敢選擇比較熟悉的區域，小心翼翼，非常可憐。

對此，華埠服務中心與選區內洛杉磯市議員Gil Cedillo辦公室聯絡，希望加強警力巡邏，與華埠商改區（Business Improvement District）加強溝通，配備更多巡邏人員。伍競群呼籲民眾，出門一定要留意周遭環境，如有遇到言語攻擊，可以撥打211報警，如果不幸發生人身傷害，馬上撥打911報警。

市議員Cedillo23日聲明表示，他的選區有不少華裔、韓裔、菲律賓裔、及越南裔居民，新冠疫情期間，反亞裔仇恨時間增加，他們試圖紀錄所有案例，因此每位民眾的經歷都非常重要。透過收集資訊，他們可以推動加強保護、教育資源和推動政策民眾如需幫助可聯絡他的辦公室，電話：213-473-7001。