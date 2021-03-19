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先在路上撞汽車 再衝進民宅泳池…竊賊駕車奔逃 橙縣釀3死

橙縣訊
橙縣園林市日前發生致命車禍，兩名涉嫌汽車盜竊案的嫌犯駕車撞入民宅泳池。（橙縣消防局提供）
橙縣園林市日前發生致命車禍，兩名涉嫌汽車盜竊案的嫌犯駕車撞入民宅泳池。（橙縣消防局提供）

加州汽車催化轉換器（catalytic converter）盜竊案頻發，竊賊為了盜取汽車零件中的貴金屬獲利，導致三死車禍命案。

橙縣園林市（Garden Grove）日前發生一起車禍事故，警方懷疑車中兩名死者與盜竊催化轉換器有關。當時一輛三噸重的道奇（Dodge）皮卡撞到一棟民宅的後院牆上，頭朝前車尾朝後墜落到該住家泳池。這起車禍導致三人死亡，包括皮卡車中的兩人，以及一名路過的汽車車主。

橙縣紀事報（The Orange County Register）報導，案發時間為12日凌晨2時15分，當時房主Annette Agosta和租客Robinson正在熟睡，忽然聽到一聲巨響，原本還以為是飛機從天上掉下來。驚慌失措中，她們看向室外，還未看清水中的汽車時警察已經抵達現場。

園林市日前發生三死大車禍，車中兩名死者與盜竊催化轉換器有關。一輛道奇皮卡撞到一棟...
園林市日前發生三死大車禍，車中兩名死者與盜竊催化轉換器有關。一輛道奇皮卡撞到一棟民宅後院牆上，頭朝前車尾朝後墜落到該住家泳池。（CBS）

皮卡汽車駛過查普曼街（Chapman Ave）和海港大道（Harbor Boulevard）的一個停車場後，警方展開追捕這輛汽車大約兩哩。

Agosta回憶，她看到其中一名警員立即跳入游泳池，試圖打開駕駛員車門，然後呼喊那個人已經死了。然而她們很快就得知另一場悲劇，就在皮卡汽車撞牆之前，還在Orangewood撞到另一輛汽車，導致車上一名39歲男子Michael Clugston死亡，當時受害者正在通勤途中。更令他們震驚的是，皮卡汽車被吊起時發現第二具屍體。

嫌犯在逃避警方追捕時，撞到一輛汽車，導致車主身亡。（橙縣消防局提供）
嫌犯在逃避警方追捕時，撞到一輛汽車，導致車主身亡。（橙縣消防局提供）

警方確認，兩名皮卡汽車中的死者，是來自洛杉磯34歲的Sal Fernandez和24歲的Joseph Mendoza。園林市警局發言人17日表示，負責調查此案的加州公路巡警局尚未公布當時是誰在開車。

據警方表示，Fernandez和Joseph Mendoza均有很長的犯罪史。警方在皮卡車內發現一支上膛的手槍，一個催化轉換器和一把電鋸。通常盜竊賊偷取汽車上的催化轉換器，然後轉售其貴金屬獲取錢財。

51歲的Renee Robinson是Agosta房子的租客，案發至今她感覺就像生活在無盡的噩夢中。最初Agosta可以看到泳池水面上的碎片，以及手機，汽車手冊，眼鏡，鑰匙組等。而就在六呎高的牆的另一側，擺滿了許多死者生前的照片、留言和蠟燭，以示對往生者的哀悼。

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