視頻歧視露餡 洛杉磯檢方查退休警探370案

洛杉磯縣檢察長賈斯康，將嚴查涉嫌使用種族歧視誹謗字眼的洛杉磯退休警探。（本報檔案照，賈斯康臉書截圖）

一位退休 警探的手機中，存有他使用種族歧視 語言與人爭吵的聲音，導致洛杉磯地檢處要重新調查，他在退休前經手的370宗刑案。這到底是檢方積極查案或小題大作？

洛杉磯市警察局（LAPD）一名退休警探因最近發生車禍 ，相關人員在對車禍現場進行調查時卻意外發現，他的手機中存有一段與人爭吵的小視頻，在該視頻中，警探涉嫌使用了種族歧視誹謗語言（Racial Slurs）。

洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）17日表示，地檢處將對洛市杉磯警察局一名退休警探之前經手的370宗刑事案重新審閲，因爲該前警探最近在瓦倫西亞的一次車禍的調查中，被意外發現其手機留存一段視頻，顯示他在與別人爭吵過程中使用了種族歧視誹謗語言。

該段已在@whatsupscv推特賬戶上公布的小視頻顯示，當時該名退休警探正在命令一名男子提供他的駕駛執照。視頻開始時聲音相當嘈雜，聽不清是誰先使用種族誹謗語言。該名警探表示，是對方先用了種族誹謗語言，他才反唇相譏。該視頻在結束之前，至少一次聽到一名男子向警探使用了誹謗攻擊語言。賈斯康在16日晚的一段推特上表示，這段視頻帶有很多問題，令人不安。

賈斯康表示，洛杉磯縣地檢處正展開調查。該警探2020年5月從洛市警局退休，退休前時他任職中央分局凶案組。為確保警局與這起事件沒有聯繫，內部調查已經開始。聲明表示，視頻中的情況並非反映洛市警局絕大多數敬業警員的精神面貌。目前洛市警局和地檢處 都暫時沒有透露該警探的名字。