紐森：聯邦參院有缺將任命非裔女性 范士丹：做好做滿

參議院席位一旦出現空缺，加州州長紐森表示，他會任命黑人女性遞補。（Getty Images）

加州兩席聯邦參議員 席位，其中一席的賀錦麗已經轉任副總統，但遺缺卻由西語裔男性帕迪拉遞補，面對非裔 、女性的呼聲越來越高，加上另一位參議員范士丹年事已高，因此紐森 在受訪時指出，他已有非裔女性的口袋名單，如果范士丹提前離任，他已經準備好替代人選。但范士丹受訪時說「不」，她會做好做滿，直到2025年1月。

賀錦麗離任後，紐森雖然面臨龐大壓力，但最後還是選了帕迪拉（Alex Padilla）。因此，一旦加州出現第二席參議院空缺，紐森選擇非裔且為女性的替補人選似乎不得不然。而可能人選聯邦眾議員芭芭拉．李（Barbara Lee）與巴斯（Karen Bass）15日又在罷免州長案中為紐森說話，因此引發媒體追問紐森，是否準備好了任命非裔女性的問題。 不論原因為何，紐森在接受MSNBC專訪時表示，針對遞補人選他們已經有了口袋名單，而且應該會是非裔女性。

范士丹（Dianne Feinstein）現年87歲，本屆任期將於2025年屆滿。當她得知紐森的表態時，強烈否認她打算提前離任，一定會做好做滿，而且她有信心足以勝任。不過，已經擔任參議員30餘年的范士丹，媒體報導指出她近來似乎出現記憶衰退，與政治立場不正確的質疑。但她受訪時還是強調，她沒有打算提前離任，她沒有和任何人討論過，也沒有人就此問過她的意見。