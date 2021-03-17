我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」竟遭非裔毆打

亞城按摩店槍手是書呆子？ 同學：他愛打獵 不說髒話

紐森：聯邦參院有缺將任命非裔女性 范士丹：做好做滿

編譯組╱綜合報導 
參議院席位一旦出現空缺，加州州長紐森表示，他會任命黑人女性遞補。（Getty Images）
參議院席位一旦出現空缺，加州州長紐森表示，他會任命黑人女性遞補。（Getty Images）

加州兩席聯邦參議員席位，其中一席的賀錦麗已經轉任副總統，但遺缺卻由西語裔男性帕迪拉遞補，面對非裔、女性的呼聲越來越高，加上另一位參議員范士丹年事已高，因此紐森在受訪時指出，他已有非裔女性的口袋名單，如果范士丹提前離任，他已經準備好替代人選。但范士丹受訪時說「不」，她會做好做滿，直到2025年1月。 

賀錦麗離任後，紐森雖然面臨龐大壓力，但最後還是選了帕迪拉（Alex Padilla）。因此，一旦加州出現第二席參議院空缺，紐森選擇非裔且為女性的替補人選似乎不得不然。而可能人選聯邦眾議員芭芭拉．李（Barbara Lee）與巴斯（Karen Bass）15日又在罷免州長案中為紐森說話，因此引發媒體追問紐森，是否準備好了任命非裔女性的問題。 不論原因為何，紐森在接受MSNBC專訪時表示，針對遞補人選他們已經有了口袋名單，而且應該會是非裔女性。 

范士丹（Dianne Feinstein）現年87歲，本屆任期將於2025年屆滿。當她得知紐森的表態時，強烈否認她打算提前離任，一定會做好做滿，而且她有信心足以勝任。不過，已經擔任參議員30餘年的范士丹，媒體報導指出她近來似乎出現記憶衰退，與政治立場不正確的質疑。但她受訪時還是強調，她沒有打算提前離任，她沒有和任何人討論過，也沒有人就此問過她的意見。 

現任聯邦參議員范士丹表示，她會做好做滿，健康沒有問題。（Getty Images...
現任聯邦參議員范士丹表示，她會做好做滿，健康沒有問題。（Getty Images）

紐森 非裔 參議員

上一則

爾灣老人中心 開放22日接種預約

下一則

洛縣疫情減緩 橙色級別在望

延伸閱讀

多名民主黨國會議員力挺 紐森表態反擊罷免

多名民主黨國會議員力挺 紐森表態反擊罷免
桑德斯、華倫等民主黨國會議員力挺 紐森表態反擊罷免

桑德斯、華倫等民主黨國會議員力挺 紐森表態反擊罷免
罷免加州州長最新民調：贊成38%、反對42%

罷免加州州長最新民調：贊成38%、反對42%
紐森承認處理疫情有誤 但罷免非公衛危機

紐森承認處理疫情有誤 但罷免非公衛危機
灣區議員施壓紐森政府 促弱勢社區優先接種疫苗

灣區議員施壓紐森政府 促弱勢社區優先接種疫苗
洛城新語／面對罷免重壓 紐森「新政」做對事

洛城新語／面對罷免重壓 紐森「新政」做對事

熱門新聞

首次報稅的職場新人最好儘早報稅，以利早點取得1400元。（本報檔案照）

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

2021-03-11 21:40
庫卡蒙加牧場市母女命案現場住宅。（記者啟鉻／攝影）

庫卡蒙加牧場 華裔母女深夜在家被刺死 兇手在逃

2021-03-09 02:20
阿偉三年前被人用利器刺傷。（本報檔案照）

世說新聞／華男三年前慘遭開膛破肚 竟只是噩夢開始

2021-03-12 21:20
喪生的女子Avakian。（社交媒體圖片）

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

2021-03-14 15:45
Aki在施打疫苗一周後出現血小板急遽減少的情況。（圖片由Aki提供）

南加華女打新冠疫苗後 出現罕見的血小板疾病

2021-03-09 17:52
因一字之差，趙婷被推向舆論深淵。（Getty Images）

一字之差被誤讀 封殺趙婷沒理由

2021-03-10 21:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮
台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫
前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代
華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州

華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州
大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％

大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％