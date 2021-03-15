反亞裔仇恨犯罪 200人爾灣示威 呼籲各種族團結

「支持亞裔團結」組織集會。（「支持亞裔團結」Instagram）

「支持亞裔 團結」（Stand for Asians Solidarity）團體，13日在亞裔居民比例過半的爾灣（Irvine）市政廳外集會，呼籲各種族團結，反對針對亞裔及太平洋島裔（Pacific Islanders）的仇恨、歧視犯罪。

當天約有200人集合，他們戴著口罩，手舉標語牌「停止種族主義」，「人不是病毒」等。其中一位組織者Deena Ileto在市政廳草坪前，講述她的哥哥1999年在洛市Chatsworth被槍殺，「只因他的膚色。」

Deena Ileto說，看到這麼多人來參與反對針對亞裔仇恨的活動，給了她希望，因為我們正在努力創造更安全的環境。集會民眾唱歌，並吟唱了美國歌手組合「黑眼豆豆」的「愛在哪裡？」等歌曲。

「支持亞裔團結」近期成立，針對亞裔仇恨事件飆升，社區民眾組織起來反對日益劇增的仇恨亞裔的襲擊事件，以及針對老人的暴力。

當天集會也是為回應近日當地及全美在疫情期間，針對亞裔的仇恨犯罪 飆升。聖伯納汀諾加州州立大學（Cal State San Bernardino）本月初公布了對警局犯罪數據的分析，顯示去年全美最大16個城市中，針對亞裔的仇恨犯罪數量上升149%。

國會眾議員 波特（Katie Porter）表示，在橙縣對亞太裔的仇恨犯罪有所上升。她說，正與其他幾位眾議員共同向執法部門施壓，減少針對亞裔的犯罪，並對案件深入調查。

針對亞裔仇恨罪數量增加，有民權組織將其歸咎於，疫情中的不當措辭，將新冠病毒與中國聯繫起來。

爾灣居民Susan和TJ Pham帶著他們的三個孩子來參加集會，三個孩子分別為兩個十歲的雙胞胎，一個八歲的兒子。Susan Pham說，她想鼓勵孩子們發聲並懂得聆聽。她說，「亞裔民眾有不願發聲的刻板印象。我想確保我的孩子們沉默是不行的。保持沉默反而傳遞出不好的信號。」