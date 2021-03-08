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國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

張青設線上報稅平台 免費服務會計師和大眾

【洛杉磯訊】
2021年稅法變化頻繁，報稅較有難度。（網路圖片）
2021年稅法變化頻繁，報稅較有難度。（網路圖片）

【洛杉磯訊】政府頒布多項紓困法案，使得2021年稅法變化頻繁，令許多報稅人甚至專業會計師也無所適從。北美華人會計師協會會長張青設立免費線上稅務申報輔助服務，自3月10日起每周三中午12時30分至1時30分，專為會計師開設「EZA財稅快遞-會計師交流熱線」；3月14日起每周日中午12時30分至1時30分，在YouTube頻道專為大眾開通「EZA財稅快遞-Meet CPAs」。

張青屆時將與其他財稅專家一起提供會計師最新的報稅知識，並向大眾講解最新政府紓困法案及報稅須知等。有任何問題請電洽626-446-1448。

「EZA財稅快遞-會計師交流熱線」平台向會計師、律師等專業人士開放，不限於北美華人會計師協會的會員。有興趣者上線報名https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtdeCqqzktE9CZdsUgGliTkJMLDwGxzbPx。

有興趣瞭解最新紓困法案内容及財稅法規更新的民眾，可關注「EZA財稅快遞-Meet CPAs」。張青鼓勵民眾提前將問题電郵至[email protected]，屆時由會計師統一解答。報名連結：https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NqaaMTMuSIG2utPuhTy3vg。

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