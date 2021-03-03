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亞太裔團體呼籲警方 加強應對仇恨犯罪

【洛杉磯訊】
亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice）首席執行官Connie Chung Joe呼籲洛杉磯警察局加強面對仇恨犯罪和仇恨事故的應對。（亞美公義促進中心官網）
亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice）首席執行官Connie Chung Joe呼籲洛杉磯警察局加強面對仇恨犯罪和仇恨事故的應對。（亞美公義促進中心官網）

越來越多針對亞太裔仇恨犯罪案件席捲加州和美國，代表亞太裔的社區組織代表2日呼籲洛杉磯警察局加強面對仇恨犯罪和仇恨案件的應對。

亞太裔人口占洛杉磯縣人口的16％，亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice）首席執行官Connie Chung Joe在2日和洛杉磯警察委員會（Board of Los Angeles Police Commissioners）會議上發表講話，她表示，洛縣是一個很大比例亞裔美國人的社區。但是很遺憾，在進入疫情的這一年多時間，再次看到反亞裔的仇恨案件，甚至發生了一些非常暴力的襲擊。在一兩周以前，一名灣區老人被殺，還有一名老兵在韓國城遭到襲擊。

洛杉磯市警局助理主管 Beatrice Girmala表示，2019年在洛杉磯有七起針對亞太裔的仇恨犯罪，但是2020年的數據，這個數字是15起。在2021年針對亞太裔社區的仇恨犯罪報告也有所增加。

副主管Chris Pitcher表示，2020年總體而言亞太裔仇恨犯罪比2019年增長了18.6％。

Connie Chung Joe呼籲部門通過以下方式解決亞太裔仇恨問題，包括增加培訓預算費用，加強對警員培訓，使他們認識和應對仇恨事件。改進對仇恨事件的跟踪報告，即使它們沒有上升到犯罪水平。將仇恨事件的受害者轉到211或提供給那些提供法律建議或諮詢的特定社區組織。

洛杉磯 仇恨犯罪 警察

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