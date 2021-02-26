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合法移民 刑滿面臨遣返 嘆：被懲教局背叛

編譯組／綜合報導 
寮裔更生人科歐拉（Bounchan Keola，右二），兩歲隨父母自寮國移民美國，面臨被聯邦遣返的命運。圖為他與父母、妹妹合影。(KQED)
寮裔更生人科歐拉（Bounchan Keola，右二），兩歲隨父母自寮國移民美國，面臨被聯邦遣返的命運。圖為他與父母、妹妹合影。(KQED)

加州法律雖然禁止州府機關與聯邦移民暨海關執法局（ICE）合作，避免合法移民遭到遣送。但加州懲教局（CDCR）­卻是少數例外，單是去年就移送了超過1400名囚犯給聯邦機關，最終導致某些刑滿出獄、身分合法的移民最終將被遣返母國。 

美聯社報導，其中一個案例是去年參與野火撲滅行動的寮裔更生人科歐拉（Bounchan Keola），兩歲隨父母自寮國移民美國的他，在16歲因為幫派槍擊案判刑28年，出獄後趕上加州山火肆虐，因此為保護民眾身家財產而投入救火行列。 

雖然科歐拉的移民身份合法，但是卻因為有前科，而被加州移送給ICE。雖然ICE今年1月將他飭回，但他之後還能不能再留在美國，已充滿變數。科歐拉說，他覺得被懲教局給背叛了，他為了救人而冒生命危險，但是現在卻隨時都有可能被送到寮國，「一個他根本沒有印象的國家」。 

加州的民主黨人，包括州長紐森在內，一向反對在移民政策上與川普政府配合。不過紐森的態度在2019年出現鬆動，當時他宣稱擔心不配合作為，將影響獄政與就醫權利。但其他民主黨人並不打算就此放棄，州參議員威善高（Scott Wiener）、州眾議員卡瑞洛（Wendy Carrillo）就在上周提案終結類似作法。卡瑞洛強調，該是停止對移民雙重懲罰的時候了。

移民 加州 ICE

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