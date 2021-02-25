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東谷市3月初特別選舉 Measure A成焦點

記者啟鉻／東谷市報導
部分華人義工開始呼籲選民支持Measure A。（東谷華協提供）
部分華人義工開始呼籲選民支持Measure A。（東谷華協提供）

河濱縣東谷市於3月2日將舉行特別選舉投票，Measure A是焦點，一旦通過，將市府現在每年獲州府補貼上限2560萬元提高到3300萬元，期限四年。部分華人群體對該提案表達支持。東谷市現任華裔市長尤煜琳表示，提高所謂Gann Limit限額，可以讓市府得以保住居民更多納稅錢，投入社區發展及城市繁榮。

東谷市華美協會創辦人黃樹梧表示，該市居民在十年前是2萬人，現今7萬餘人，城市規模也擴大許多，但從州府撥付的補貼金仍是2500餘萬元，這不符合東谷市實際需要，所以為了民眾利益，需要將補貼提高到3300萬元。他說，作為東谷市居民，每年繳納的產業稅、汽車牌照稅、銷售稅等，均由州府代收，然後撥付地方城市，增加支出更有利市區繁榮和經濟發展。這項提案獲得部分華人選民支持，已經有華人義工自發行動起來，呼籲選民支持Measure A。

據稱，東谷市有居民約7萬3000人，登記選民3萬6897人，河濱縣選務辦公室已經發出郵寄選票2萬9000件。有居民質疑，通過Measure A會增加居民繳稅額嗎？東谷市市府經理瓊斯（Bryan Jones）表示不會的，請放心。

不過部分團體也表達對Measure A嗆聲，表示針對這項提案，不應舉辦一次特別選舉，浪費納稅人的錢，應該在將Measure A放在先前結束的大選投票時來決定。

華人 投票 汽車

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