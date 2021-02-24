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疫情影響 洛縣法院積壓逾38萬案件

編譯組／綜合報導
洛縣高等法院疫情期間積壓數十萬待審案件。（ABC）
洛縣高等法院疫情期間積壓數十萬待審案件。（ABC）

自去年新冠肺炎疫情爆發至今，洛杉磯縣高等法院儘管制定數項安全衛生規範，但近600個法庭幾乎取消面對面陪審團審判，待審案件堆積如山，自去年3月至8月，已積壓約38萬5000起待審案件。

ABC7電視台報導，住在霍桑（Hawthorne）的Charmane Henderson，對托倫斯市警局提出民事訴訟，至今已等待近三年。她24歲的兒子Deautry Ross在2018年1月被捕後死亡。她說，我感到失望」。由於她已被診斷罹患卵巢癌第二期，對於法院何時進行審判，更增添壓力。

她與律師擔心，若開庭時間延誤，她不知自己能否如期作證。「他們停止了我的治療，所以我的健康是不是會更差，只有上帝知道」Henderson說。代表律師DeWitt Lacy說，他將要求法官儘快排期上庭，但不知何時。自去年3月以來，中區高等法院就沒有進行任何民事庭。

一名高等法院發言人說，目前法院正進行整頓，包括健康安全程序，如加強清潔，強制戴口罩和進行社交距離等。此外，也在近8000個法庭和法院內安裝玻璃。法院也要求部分員工遠程辦公，需親自服務的事項得事前預約等。

然而，疫情爆發使洛縣近600個法庭，幾乎全面取消面對面陪審團審判。洛縣高等法院首席法官拒絕接受ABC7電視台的訪問，發言人則未透露有多少案件待審。

但根據加州司法委員會（Judicial Council of California）文件顯示，去年3月至8月期間，加州完成法律程序的案件，較2019年減少約140萬件。洛縣待解決的案件比前一年多了38萬5000。

不僅如此，高等法院目前還面臨五個法律團體對其提起的訴訟，內容包括法庭安全，要求停止進行驅逐審判等。

提起訴訟的團體之一，公共法律顧問（Public Counsel）的Jesselyn Friley說，法院設施擁擠，通風不良，人們無法保持社交距離，且非人人戴口罩，包括法警和法官。

羅耀拉瑪麗蒙特大學（Loyola-Marymount University）刑法學教授Laurie Levenson說，目前不應進行非刑事審判，「我們可能會使他們生病，甚至死亡」。她說，新冠肺炎已奪走三位法院僱員生命，我們必須聽取法院工作人員的聲音，意識到他們整天都面對著第一線可能出現的風險。

洛縣高等法院疫情期間積壓數十萬待審案件。（ABC電視截圖）
洛縣高等法院疫情期間積壓數十萬待審案件。（ABC電視截圖）

洛縣 加州 社交距離

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