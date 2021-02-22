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郵件包裹盜案激增 亞市警授防竊訣竅

記者張宏╱亞凱迪亞市報導
疫情催生網購，包裹投遞數量大幅增加。（檔案圖片）
疫情催生網購，包裹投遞數量大幅增加。（檔案圖片）

居家避疫網購增加，包裹和信件都成為盜賊的目標。亞凱迪亞市近日包裹和信件盜竊案件上升，亞市警局分享安全撇步，且派出員警努力制止這些盜竊行為。

家住在第五街的王小姐，疫情發生後經常網購，幾乎每天都會有包裹送來。她住的是公寓，通常快遞公司都是將包裹放在一樓大廳。之前大廳沒有鎖，所以時不時有各種人隨意進出。她最近連續丟了幾個包裹，最氣人的是她買了兩盒護膚產品，接獲到貨提醒去取時，發現包裹被人打開，裡面的護膚品少了一盒。

她向管理員投訴，才發現最近丟包裹的不止她一人。調取監控錄像顯示是一名西裔男子將其包裹裡面的東西拿走，這個人顯然不是公寓裡的人。或許是大家投訴的比較多，管理員最近將一樓入口上了鎖，需要鑰匙才能進出，丟包裹的事情才緩解，同時信件丟失的現象也減少。

亞市警局表示，最近收到民眾關於包裹和信件的舉報增加，為減少信件和包裹的丟失，建議民眾使用包裹和信件的提醒服務。包括美國郵政服務（USPS）提供「遞送通知」（Informed Delivery）服務，它是通過發送電子郵件的方式，讓民眾可預覽信件掃描照片，同時跟踪包裹狀態，留下遞送說明並重新安排錯過的遞送。詳情可登錄https://informeddelivery.usps.com/box/pages/intro/start.action。

UPS也提供「我的選擇」服務，該服務可為民眾提供最新的送貨通知，允許在不在家時重新安排包裹的路線，並在不在家時重新安排送貨時間：https：/ /www.ups.com/us/en/services/tracking/mychoice.page。

FedEx也有類似的服務，https：//www.fedex.com/en-us/home.html。電商亞馬遜也提供最新的包裹跟踪和交付通知，https://www.amazon.com/gp/help/customer/display

另外警方提醒，如果看到有可疑的人在尋找或查看您或鄰居的郵箱，請報警。考慮安裝更安全的上鎖郵箱，USPS列出了已批准的郵箱列表https://about.usps.com/postal-bulletin/2007/html/pb22206/mailboxkit.4.7.html。

警方呼籲， 民眾應及時領取信件，盡量不要在信箱或門口放置信件和包裹，尤其在晚上。查詢過期信件，如沒有收到期望的支票，信用卡或其他有價值的信件，請盡快與發件人聯繫並進行查詢。

另外，不要通過信件寄送現金，如果不能在家中接收包裹，可安排自行取貨或使用USPS保留郵件服務。選擇簽名確認服務，在郵寄重要信件時，請考慮為預期的收件人設置簽名服務要求。

亞凱迪亞市近日包裹和信件盜竊案件上升，亞市警局致力防止這些盜竊行為。（檔案圖片）
亞凱迪亞市近日包裹和信件盜竊案件上升，亞市警局致力防止這些盜竊行為。（檔案圖片）

美國郵政 亞凱迪亞 支票

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