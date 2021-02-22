洛縣檢察長下馬威 素行不良警察名單須全交出

洛縣檢察長賈斯康近期要求該縣每個執法機構30天內交出被抓獲不誠實、過度使用武力或品格不端，犯下其他罪行警務人員的姓名。（NBC）

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）又有新招出手，近期致函洛縣 所有執法機構，要求各部門在30天內，交出曾被查獲不誠實、過度使用武力、品格不端、犯下其他罪行警務人員的姓名。

賈斯康是洛縣最高階的執法官員，此舉是給所有警察 機關的下馬威，先交出所有「素行不良」的警察名單。NBC電視台報導，據熟悉這項工作的洛縣官員說，賈斯康此一要求，主要是要建立所謂的布雷迪資料檔案（Brady material），該檔案將使檢方瞭解這些警務人員的背景、過去曾發生的問題，這些人的公信力，未來可能會在法庭上遭受質疑。

Brady是一項於1963年，美國最高法院提出的一項意見，檢察官有責任在審判前，向辯護律師提供專有訊息。包括警務人員不當行為歷史的紀錄等，被認為是潛在的證據，必須提供。

然而在加州 ，警務人員紀錄被一種特殊機密性掩蓋，現行制度下，辯護律師必須要求法官逐案審查檔案，以確定是否與案件相關。

賈斯康在競選期間，允諾創造一個「Do not call」名單，列出背景有問題的警務人員，且不應要求他們出庭作證。

SB1421法案通過後，某些警察的不當行為調查和調查結果得以公開，包括不誠實、行為不檔和使用致命武力紀錄等。

Brady檔案更近一步的揭露括有關被捕、行賄、竄改證據、歧視和家庭暴力等警務人員的訊息。

洛縣警察局長協會（LA County Police Chiefs Association）主席Anthony Miranda說，「目前還不知檢察長所有要求為何，但我們希望與他進行討論，使洛縣成為全美最好執法機構。」