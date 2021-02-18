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拒洛縣輕放罪犯 橙縣起訴戀童癖

編譯組／綜合報導 
被控性侵、殺害多名幼童的拉斯繆森。（Idaho Sex Offender Registry）
被控性侵、殺害多名幼童的拉斯繆森。（Idaho Sex Offender Registry）

洛杉磯縣新任察長賈斯康(George Gascón)輕放罪犯的新政策，17日又出現新的強烈反對者，這回是隔鄰的橙縣檢察長。

橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）提起針對謀殺案的特別情況起訴，對象是涉及1980年代性侵、殺害兩名男童的拉斯繆森（Kenneth Rasmuson）。CBSLA指出，史匹澤在提交給洛杉磯高等法院的法庭之友證詞中強調，他認為洛杉磯縣檢察長賈斯康不會對拉斯繆森求處重刑，因此寧願選在橙縣起訴。 

拉斯繆森犯下至少兩起男童虐殺案。其中一起是1981年自Anaheim Hills誘拐並虐殺六歲的Jeffrey Vargo，已被起訴。另一起可能被起訴的惡意謀殺案，是1986年死亡的Miguel Doe，他陳屍體於離Agoura Hills住處不遠的偏遠河床上。史匹澤因為Anaheim Hills的誘拐罪名，得以在橙縣起訴拉斯繆森。 

拉斯繆森2015年時移居愛達荷州，但在當地又因為Sandpoint的謀殺案被捕。之後因為聖塔芭芭拉縣的11歲男童性侵案，與洛杉磯三歲男童的性侵案，拉斯繆森已經服刑。但Jeffrey Vargo與Miguel Doe的案件仍未終審，史匹澤因此決定在橙縣起訴，避開洛杉磯縣可能的寬大處份，因為不能再讓拉斯繆森這個戀童性侵累犯再接觸到任何一個幼童。 

史匹澤強調，賈斯康的做法可能輕放拉斯繆森，但他相信Jeffrey Vargo的家人應該討回公道，且屍體驗出拉斯繆森的DNA。所以，史匹澤不願在洛杉磯檢方的便宜行事下審理拉斯繆森案，才能還給家屬一個公道。

賈斯康是縱放輕罪被告的47號提案作者，他上任後一連串作為，已引起加州司法界和警界廣大的反對和質疑。

洛杉磯 橙縣 性侵

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