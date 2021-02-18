加州亞裔黨團推薦邦塔 出任加州檢察長

加州亞太裔立法黨團推薦加州民主黨籍眾議員邦塔(Rob Bonta，演講者)擔任加州檢察長。（邦塔眾議員官網）

加州 亞太裔立法黨團（API Caucus）近期發表一封致州長紐森的公開信，推薦加州民主黨籍眾議員 邦塔(Rob Bonta)擔任加州檢察長，多位華裔 領袖聯署。

邦塔於2012年當選為加州眾議會第18區議員，代表奧克蘭、阿拉米達和聖萊安德羅等城市，當時成為160多年的加州史上第一位菲律賓裔州議員。邦搭認為，法律培訓是幫助人們在生活中實現積極改變的最有效方法之一。早年他得到了經濟援助，實現了上大學和法學院的夢想，並從耶魯大學法學院獲得法學博士學位。

加州最高法院大法官劉弘威(Goodwin Liu)也是檢察長的熱門人選之一，但加州亞太裔立法黨團並不中意劉弘威。現年51歲的劉弘威，出生在喬治亞州，父母劉文彬、蔡洋清都是1960年代來自台灣的第一代移民，當時美國政府歡迎移民醫師到醫療資源缺乏的地區服務。劉弘威原任柏克萊加大法學教授，2010年曾被歐巴馬總統提名為聯邦第九巡迴上訢法院法官，但參院未通過任命。加州州長布朗於2011年任命他為加州最高法院大法官。

信中提及亞太裔族群是加州人口增長最快的第三大族群，代表210多萬選民。但是亞太裔社區仍然缺乏政治代表性。因此，州長委任一名亞太裔加州檢察長非常必要和及時。眾議員邦塔（Rob Bonta）具有豐富法律經驗和公眾服務經驗，正是出任該職位的最佳人選。

參與聯署的華裔官員包括加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、州眾議員邱信福（David Chiu）和周本立（Ed Chau）、前州眾議員伍國慶（Mike Eng），以及亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（C.C. Yin）等，都簽署公開信為邦塔背書。