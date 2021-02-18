打擊幽靈槍 洛市起訴Polymer80

洛杉磯市檢察長富爾（Mike Feuer）。（洛杉磯市檢察長富爾視頻截圖）

洛杉磯 市檢察長富爾（Mike Feuer）17日宣布對內華達（Nevada）公司Polymer80網上售賣槍枝組裝零件提起訴訟，打擊幽靈槍枝氾濫造成的洛市犯罪問題。

富爾表示Polymer80公司的行為違反了聯邦和加州 法律。他說，「那些無法追蹤的幽靈槍枝已經成為洛杉磯及全美，越來越多犯罪分子的武器。」他表示，可以通過合法途徑購槍的民眾不會使用幽靈槍枝。合法購槍需要背景審查，槍枝也有可追蹤的序列號。而Polymer80讓包括重罪犯在內的任何人購買或組裝槍枝，這對公眾安全來說存在安全隱患。

根據富爾，在聯邦酒精菸草武器管理局（ATF）的數據庫裡，在2019年紀錄有1500支幽靈槍，其中86%來自Polymer80公司的零件組裝而成。在2019年1月至2020年10月，該公司向加州客戶共寄出9400個零件。富爾說，在2019年全美共繳獲的1萬支幽靈槍裡，有約2700支是在加州。

洛杉磯市警局局長摩爾（Michel Moore）表示，洛市幽靈槍枝問題尤為嚴重。摩爾說，「幽靈槍枝在洛杉磯氾濫，很多人在問潛在的影響是什麼。問題在於太多人手中有太多槍。」他說，洛杉磯的幽靈槍枝問題相比其他城市尤為嚴重。

富爾說，去年9月在康普頓（Compton）發生的兩名警員被埋伏襲擊的案件中，兇嫌使用的正是Polymer80公司的幽靈槍。他說，僅去年一年，洛市警局繳獲700多支Polymer80公司製造的幽靈槍。其中有300支在南洛杉磯繳獲。他說，洛杉磯市幽靈槍問題在日益嚴重。

洛市檢察官辦公室對Polymer80公司的訴訟中，指控該公司廣告中誤導民眾購買槍枝零件是合法的，但出售沒有安全審查措施的槍枝零件分別觸犯了聯邦法和加州法律。目前Polymer80公司沒有回應該訴訟。

槍枝安全非營利機構Gun Safety Support Fund的法律機構Everytown Law也參與了這次的提吿。該機構主管Eric Tirschwell表示，「這些無法追蹤的槍枝問題可以由聯邦政府 來解決，但聯邦未有任何措施，城市政府不得不出手管理。該提告對於讓Polymer80公司負責任很重要，同時震攝其他槍枝零件商。ATF應該做些什麼讓幽靈槍生意徹底結束。」