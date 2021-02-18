87歲加州聯邦參議員范士丹 支持度跌至從政以來最低

87歲的聯邦參議員范士丹，最新加州選民滿意度跌至從政以來最低。（Getty Images）

最新民調 顯示，87歲的加州 聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）在加州的支持度，跌至從政以來最低，不滿意其表現的選民首度多過滿意的選民，但她無意提早退休。

柏克萊加大政府研究院（Institute of Governmental Studies）最新民調顯示，45%加州選民不滿意范士丹的工作表現，只有35%選民表示滿意，20%選民沒有意見。

范士丹從政數十年，是加州政治圈元老，也是聯邦參議院 最年長的議員。她是舊金山首位女市長，也是加州選出的首位女性聯邦參議員。她1992年進入參議院後，從未獲得這麼低的選民滿意度。三年前，她的選民滿意度出現大幅下降，當時滿意她的選民有48%，不滿意的有37%，從滿意轉為不滿意的大部分是自家民主黨員。

儘管愈來愈多人批評范士丹與選民的距離愈來愈遠，在國會的優勢也愈來愈低，但她絲毫沒有要退休的跡象。

范士丹在聲明中說：「我一如既往地努力工作，這可以從我提出的法案，獲得通過和我為加州籌到的資金獲得證明。即使我在參議院的工作有時會陷入僵局，但我仍有辦法可以完成，我為此感到自豪。我期待在白宮與拜登總統和賀錦麗副總統合作，做出更多貢獻。」

不過，范士丹受到的批評與日俱增。民調顯示，45%的選民認為她現在的工作效率不如從前，只有22%的選民覺得她和過去一樣有效率；進步派人士抨擊她，在為最高法院大法官提名人巴瑞特（Amy Coney Barrett）舉行的聽證會上，與共和黨員的互動太親密，范士丹因此辭去她在參議院司法委員會的民主黨領導人職務；同月，她在聽證會上，重覆詢問推特執行長多西（Jack Dorsey）一個她剛剛才詢問過的問題。

多年來，范士丹的選民滿意度有起有落，從1990年代剛成為聯邦參議員的47%，到2000年代初期升為57%，2014年跌至44%，現在跌剩35%。