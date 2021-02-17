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前加州共和黨主席：罷免紐森 共和黨人選太弱

編譯組／綜合報導
前加州共和黨主席內林認為，前地牙哥市長佛康納代表共和黨出戰的希望較大。（KTLA截圖）
前加州共和黨主席內林認為，前地牙哥市長佛康納代表共和黨出戰的希望較大。（KTLA截圖）

共和黨人正在推動罷免加州州長紐森（Gavin Newsom），但目前檯面上的候選人顯然太弱。但如果總統拜登和華府高層，越關注紐森和反對罷免，反而會為共和黨帶來助力。

紐森罷免案正大規模進行中，組織者已收集所需的150萬個簽名，共和黨也投注25萬元，用於推動罷免。目前表態有意取代紐森罷免選舉，包括前聖地牙哥市長佛康納（Kevin Faulconer）、2018年共和黨籍加州州長參選人考克斯（John Cox）有希望勝選嗎？

前加州共和黨主席內林（Ron Nehring）接受KTLA電視台專訪時指出，共和黨內能與紐森一較高下的人選，必須在民主黨選民佔多數的選區，或在民主黨較受歡迎的選區，有過勝選紀錄。佛康納在民主黨選民占多數的聖地牙哥選區，曾成功競選聖地牙哥市議員、聖地牙哥市長，有多次勝選紀錄。反觀考克斯的競選紀錄是「屢敗屢戰」，他在2018年州長選舉中，僅獲得38%得票率，是共和黨候選人有史以來最低得票數。

因此內林認為，佛康納較符合勝選條件。不過即便是佛康納，他也僅有聖地牙哥的競選經驗，想要打入民主黨大票倉的洛杉磯、舊金山，還有相當困難。

加州自2003年州長史瓦辛格後，便再無共和黨人當選州長，一旦罷免選舉成立，共和黨是否有望再次領導加州，內林對此表示樂觀。「州長選舉與其他州級民選官員選舉不大一樣」，內林舉例指出，麻州、馬里蘭和佛蒙特州，這些州都屬於藍州，也就是民主黨大本營，選民支持歐巴馬、柯林頓總統，但卻都選出共和黨籍的州長。

馬里蘭與麻州州長，更是兩位最受美國人歡迎的州長，可見州長的選舉模式與其他選舉，有不一樣之處。「在民主黨選區選出共和黨州長，當然可能。」

林內指出，上一次加州州長戴維斯（Grey Davis）成功被罷免，是因能源問題，這次加州面臨的是經濟與新冠肺炎疫情。紐森在這次疫情上處理並不恰當，也曾在居家避疫期間出席私人聚會，這些都受到加州人議論。「經濟與疫情，是推動罷免重要因素。」

不僅加州人，白宮對加州罷免行動也相當關注，總統拜登表態支持現任的紐森。內林說，拜登政府或民主黨說得愈多，愈能將加州罷免議題放在全美聚光燈下，對推動罷免有利，這件事情愈能成真。

加州 共和黨 民主黨

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