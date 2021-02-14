疫情下欠租 林大衛講座：房客房東可合作申請房租補助

林大衛保險團隊在線舉辦2021年商業講座。（視頻截圖）

林大衛保險團隊每年舉辦商業講座為企業業主提供稅務、勞工、法律等專業資訊，12日邀請律師李斌和稅務律師童志敏舉行線上講座，探討疫情 之下房客拖欠房租怎麼辦，亂局之下商業欺詐不減反升等，提醒民眾警惕。另外，還有薪資保護計畫貸款 （PPP Loan）的法律訴訟案等業主需注意的事宜。

律師李斌提到疫情下商業投資、借款等方面的詐騙，提醒民眾小心謹慎。他也介紹疫情期間房客不交房租時，房東 想驅逐房客該怎麼辦。他指出，加州通過法案SB 91是AB 3088的延伸版本，其實疫情之下政府針對民宅租賃出台許多政策，也許可以考慮房客房東合作申請政府補助，而不是房客單一一方申請，否則可能申請不到造成利益損失。

李斌表示，如果房客在2020年3月1日至2021年6月30日之間欠房租，房東總之必需在2021年2月28日之前，向房客發出疫情房客救助法延長和新房租協助計畫的通知，第二步房東才能向房客發出15天催租函，否則房東驅趕房客的訴訟就有可能被取消。

但根據延長疫情房客救助法，房客在收到房東15天催租函後，只要向房東遞交因疫情導致家庭財務困難的宣誓聲明信，在6月30日前繳齊欠租的25%，房東就不得使用驅趕房客訴訟（Unlawful Detainer）。

稅務律師童志敏與業主分享數個PPP Loan的法律訴訟案件，但這些被檢方提訴的案件基本上都有共通性，譬如新業務、他人擁有、沒有業務或員工、多家貸款人、誇大員工數量、使用別人名字申請、沒有薪水單或偽造文書，這些都是政府機構或檢方在調查中的事項。申請PPP Loan之後，切記不要將一大筆錢轉入個人帳戶，或是企業員工均是雇主的親人朋友，申請的貸款用於個人消費，個人投資房產或股票等。

童志敏提醒業主，如果希望避免查帳或是美國政府控告，一定要注意銀行紀錄，財務報表和薪水單一定要吻合，營業執照等證照有效。假若企業主對申請PPP Loan有所顧慮，建議諮詢專業會計師和律師，避免法律訴訟。