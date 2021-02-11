英雄工資 爾灣調高時薪4元

爾灣市議會通過提高該市超市及藥妝店員工每小時工資四元。（爾灣市府臉書下載）

亞裔居民比例極高的爾灣 ，該市議會9日晚通過提高超市及藥妝店員工每小時工資四元，引起業者擔心市議會下一步可能會比照提高餐館員工最低工資，將提高經營成本，導致更多商家關門。

爾灣市是橙縣第一個通過提高超市及藥妝店員工時薪的城市，投下贊成票的是市長Farrah Khan、市議員Tammy Kim 及Larry Agran，華裔市議員郭正明（Anthony Kuo） 及Mike Carroll則投下反對票。根據爾灣市的決議，在加州 員工超過20人，全美員工超過500人的食品雜貨商店和藥妝店，都適用此一決議。

被稱作「英雄工資」(hero pay) 的作法，在加州已引起爭議，洛縣的長堤市不久前通過類似決議，結果第二天就被加州食品雜貨協會告上法庭，橙縣聖塔安那市及柯斯塔梅沙市原本有意跟進，目前暫時觀望中。

爾灣市吳姓業者表示，新冠疫情期間，許多人都不敢出門，改以網購方式採買日用物資，已衝擊超市及藥妝店營收，連鎖超市Albertson's最近才宣布關閉兩家爾灣市分店就是個例子。爾灣市議會通過提高最低時薪 ，並未考量業者的經營負擔，而且一下子提高這麼多，可以預見會有更多商家關門，屆時員工遭到資遣，對大家都沒有好處。

也有爾灣市民認為，給在第一線工作的並不限於超市及藥妝店員工，餐館員工也應該獲得「英雄工資」。

爾灣的最低時薪和加州政府的最低時薪一樣，並未通過立法有更高的時薪，即至少26人或更多員工的公司時薪14元，少於26人的公司時薪13元。但在通過前述立法之後，爾灣境內的超市及藥妝店員工每小時時薪將達17至18元之間，因為該項新法的適用範圍包括超過20人的企業。