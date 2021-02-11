洛縣警長與民對話 責檢察長對罪犯寬大

洛縣警局局長維拉紐瓦舉行線上交流會。（視頻截圖）

洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）10日在社交媒體上直播，與縣民直接交流，他對洛縣 新任檢察長賈斯康對重大刑案被告採取寬大控罪起訴政策表達不滿，大家需注意洛縣暴力犯罪 率，並將成立專責單位調查員工薪水盜竊的問題。

他表示，目前警局和監獄新冠疫情 均有好轉，警局人員有1027人正在隔離中，相較於過去兩個月的數據，隔離人數已經下降一大半。警局人員疫情發生至今共有2836人確診，目前有八人住院治療。監獄方面目前有1664人在隔離，而疫情最高峰時隔離人數高達5000人。他提到，必須等待衛生局批准，才能重新開放監獄探視。

針對洛縣暴力犯罪數據，日前維拉紐瓦與洛縣檢察官辦公室一位高級官員線上會議時提到，從2012年至2020年洛縣暴力犯罪率實際增加25%，但聯邦機構的報告則指出近八年來洛縣暴力犯罪率下降2.61%，維拉紐瓦直接點名，質疑洛杉磯縣新任檢察長賈斯康（George Gascón）對辦公室向上級提交的數據準確度，他還將矛頭指向賈斯康對重大刑案被告的寬大新政策，維拉紐瓦認為這項政策，與保護社區治安的理念相違。

維拉紐瓦在簡報中重點提到薪水盜竊問題，洛縣每周有280萬元薪水盜竊，這是犯罪行為，因此洛縣警局專門成立薪水盜竊調查執法小組，將與加州勞工委員會、洛縣移民事務辦公室等政府機構合作，遏制洛縣工人的薪水被盜的情況。

警局還將培訓專員記錄員工薪水被盜的報告，最終這些案件將交由加州勞工委員會或洛縣檢察官辦公室以進行刑事訴訟。尤其疫情期間，薪水被盜的受害者沒有辦法支付他們的日常開銷，受影響的不僅僅是無證移民，還有工會成員，譬如加班費等情況，他希望藉由該小組為薪水被盜受害者聲討。