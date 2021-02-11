我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2728萬 逾47.1萬死

舊金山頻遭攻擊案 影片瘋傳 民眾恐懼憤怒 全美關注

洛縣警長與民對話 責檢察長對罪犯寬大

記者王全秀子／洛杉磯報導
洛縣警局局長維拉紐瓦舉行線上交流會。（視頻截圖）
洛縣警局局長維拉紐瓦舉行線上交流會。（視頻截圖）

洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）10日在社交媒體上直播，與縣民直接交流，他對洛縣新任檢察長賈斯康對重大刑案被告採取寬大控罪起訴政策表達不滿，大家需注意洛縣暴力犯罪率，並將成立專責單位調查員工薪水盜竊的問題。

他表示，目前警局和監獄新冠疫情均有好轉，警局人員有1027人正在隔離中，相較於過去兩個月的數據，隔離人數已經下降一大半。警局人員疫情發生至今共有2836人確診，目前有八人住院治療。監獄方面目前有1664人在隔離，而疫情最高峰時隔離人數高達5000人。他提到，必須等待衛生局批准，才能重新開放監獄探視。

針對洛縣暴力犯罪數據，日前維拉紐瓦與洛縣檢察官辦公室一位高級官員線上會議時提到，從2012年至2020年洛縣暴力犯罪率實際增加25%，但聯邦機構的報告則指出近八年來洛縣暴力犯罪率下降2.61%，維拉紐瓦直接點名，質疑洛杉磯縣新任檢察長賈斯康（George Gascón）對辦公室向上級提交的數據準確度，他還將矛頭指向賈斯康對重大刑案被告的寬大新政策，維拉紐瓦認為這項政策，與保護社區治安的理念相違。

維拉紐瓦在簡報中重點提到薪水盜竊問題，洛縣每周有280萬元薪水盜竊，這是犯罪行為，因此洛縣警局專門成立薪水盜竊調查執法小組，將與加州勞工委員會、洛縣移民事務辦公室等政府機構合作，遏制洛縣工人的薪水被盜的情況。

警局還將培訓專員記錄員工薪水被盜的報告，最終這些案件將交由加州勞工委員會或洛縣檢察官辦公室以進行刑事訴訟。尤其疫情期間，薪水被盜的受害者沒有辦法支付他們的日常開銷，受影響的不僅僅是無證移民，還有工會成員，譬如加班費等情況，他希望藉由該小組為薪水被盜受害者聲討。

洛縣 暴力犯罪 疫情

上一則

好康報您知

下一則

拒絕注射疫苗的聯想

延伸閱讀

洛縣每周被苛扣的工資達2800萬 縣警局成立小組調查

洛縣每周被苛扣的工資達2800萬 縣警局成立小組調查
警員國會挺川被抓包 南加四警攤上事了！

警員國會挺川被抓包 南加四警攤上事了！
入閣前 貝西拉查洛縣警侵民權

入閣前 貝西拉查洛縣警侵民權
加州檢察長：對洛縣警局展開民權侵害調查

加州檢察長：對洛縣警局展開民權侵害調查
拜登就職日前夕 洛警：目前無恐攻威脅

拜登就職日前夕 洛警：目前無恐攻威脅
要玩不要命照開派對 洛縣警局逮182人

要玩不要命照開派對 洛縣警局逮182人

熱門新聞

這位没戴口罩的女子卻叫她們「滾回中國」。（Instagram截圖）

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

2021-02-08 20:12
Krystal Whipple（左）開車殘忍壓死美甲店經理Nguyen（右）。（檢方圖片）

為逃35美元竟奪一命！ 美甲店亞裔女撞死案兇手終獲刑

2021-02-08 21:49
南加現在已開放給65歲以上的人接種疫苗。（讀者提供）

原來打疫苗要「靠關係」？ 不符資格者就是這樣接種的

2021-02-07 18:55
近來越來越多的民眾接種新冠疫苗，一些人並出現了副作用。（美聯社）

小心有些止痛藥和新冠疫苗同用 會出現「免疫抑制」

2021-02-07 20:22
南加一家超市內景。（檔案圖）

19塊「英雄薪水」太過分！ 超市業者協會告上法庭

2021-02-04 14:02
小西貢新年花市，今年人氣雖不如往年，但新增不少華人商家地攤，還是吸引不少人氣。（記者楊青／攝影）

門市冷清 華人轉戰地攤經濟

2021-02-07 00:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些

快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些
世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬
川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷

川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷