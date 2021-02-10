洗劫洛杉磯縣3家殯儀館 2嫌就逮

兩名涉嫌洗劫三家殯儀館的嫌犯，Elias Dominguez與Edwin Jimenez。（霍桑市警局提供）

疫情 下，歹徒連殯儀館也不放過。洛杉磯 縣霍桑（Hawthorne）市地區近日發生三起殯儀館遭人闖入的案件，先前兩起雖然警方趕到時，疑犯已逃逸無蹤，但第三起發生在9日清晨的入侵案，警方在現場埋伏，一舉將兩名男子逮捕，分別是39歲的Elias Dominguez與26歲的Edwin Jimenez，兩人都非當地居民。

霍桑市警局表示，第一起事件發生在2月6日，地點是朗岱爾（Lawndale）Marine Avenue 的3900街區。警方接獲報案後，疑犯已經離開，但停屍間的錄影畫面顯示，入侵發生在凌晨2時至2時30分。

第二起發生在9日凌晨2時45分，霍桑警局接獲報案，霍桑Hawthorne Boulevard的13800街區的殯儀館又遭入侵，離第一間僅1.5哩遠。警方獲報時，嫌犯據稱還在現場，但當員警趕到時，疑犯已經離開。

但依地緣關係判斷，員警決定到距離一哩外的另一家停屍間瞧瞧，當警方抵達霍桑Broadway Avenue的4200街區時，在3時15分發現兩名男子正持手電筒東找西找。

員警因此在周邊埋伏，等兩人要離開時才出聲逮人，其中一人乖乖聽話，但另一人拔腿就跑，不過最後還是被逮。警方訊問後得知兩人身分，並就他們是否涉及其他案件展開調查。