我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2719萬 逾46.8萬死

耶魯華生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

批公司不守防疫規定 華裔被炒怒提告

洛杉磯訊
示意圖。（本報檔案照）
示意圖。（本報檔案照）

一名華裔僱員狀告其曾經工作的化妝品公司，因自己批評老闆不遵守政府頒布的防疫準則，受到報復被開除。該案8日在洛杉磯高等法院過堂，下次開庭為8月17日。

根據民事法庭文件，去年10月，Rosa Chu狀告化妝品公司Lumasol老闆Sophia Hutchins報復性解僱她，原因是當時在市場運營部門工作的Rosa Chu，在疫情期間倡導在家工作及主張防疫安全，引發Sophia Hutchins的不滿。但至目前，Lumasol公司尚未回覆本報提問。

根據法庭文件，Rosa Chu去年1月開始在Lumasol公司市場運營部工作，她稱Sophia Hutchins常使用帶有種族歧視的言語，例如「亞裔開車技術爛，」稱其公司的防曬噴霧「不是為非裔做的。」

Rosa Chu在訴狀中稱，當時常會在周末加班，雖然政府部門發布防疫安全措施，但Hutchins常常要求Rosa Chu和其他僱員到辦公室工作，辦公室也沒有強制要求員工戴口罩和進行核酸檢測。去年3月，Rosa Chu和其他員工商量不應該去辦公室工作，一致認為公司應該實施在家辦公的做法。

Rosa Chu稱有一名從芝加哥返回的員工，途經兩大機場，直接來辦公室上班，且沒有戴口罩。在公司5月1日的新品發佈會上，Hutchins在與員工的電話會議中，與另一位沒有戴口罩的員工坐在一起，並用「鄙夷」的語氣，對沒有來辦公室的其他員工表示不滿。訴狀中稱，「Hutchins的語氣似在指責其他員工好像對新品發布不關心。」在6月，公司邀請員工到餐廳進餐，但Rosa Chu表示對疫情期間外出就餐感到「不舒服」。對此「Hutchins女士很生氣。」

Hutchins在7月24日開除Rosa Chu，但在郵件中對Rosa Chu的工作和能力表達讚賞。Hutchins還要求Rosa Chu對新職員進行兩個星期培訓。開除Rosa Chu後，Hutchin僱用三名新員工，全部都在辦公室工作並外出聚餐、參加社交聚會。

防疫 疫情 洛杉磯

上一則

蒙市般若修德善堂 張燈結彩迎祈福人潮

下一則

為35元撞死美甲店經理 拉斯維加斯女子判刑

延伸閱讀

華裔提告 因批評公司不守防疫規定被開除

華裔提告 因批評公司不守防疫規定被開除

美官員參與世衛會議 稱將加入促進防疫合作計畫

美官員參與世衛會議 稱將加入促進防疫合作計畫
日增病例 今年首度低於10萬…1成美國人已打疫苗

日增病例 今年首度低於10萬…1成美國人已打疫苗
教師爭取暫緩返校 費城市長點頭了

教師爭取暫緩返校 費城市長點頭了
聖縣新春防疫叮嚀 籲拜年、團聚改線上

聖縣新春防疫叮嚀 籲拜年、團聚改線上
燈會主燈不擺新竹市與林智堅傳心結 林佳龍：防疫考量

燈會主燈不擺新竹市與林智堅傳心結 林佳龍：防疫考量

熱門新聞

這位没戴口罩的女子卻叫她們「滾回中國」。（Instagram截圖）

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

2021-02-08 20:12
南加現在已開放給65歲以上的人接種疫苗。（讀者提供）

原來打疫苗要「靠關係」？ 不符資格者就是這樣接種的

2021-02-07 18:55
近來越來越多的民眾接種新冠疫苗，一些人並出現了副作用。（美聯社）

小心有些止痛藥和新冠疫苗同用 會出現「免疫抑制」

2021-02-07 20:22
Krystal Whipple（左）開車殘忍壓死美甲店經理Nguyen（右）。（檢方圖片）

為逃35美元竟奪一命！ 美甲店亞裔女撞死案兇手終獲刑

2021-02-08 21:49
南加一家超市內景。（檔案圖）

19塊「英雄薪水」太過分！ 超市業者協會告上法庭

2021-02-04 14:02
小西貢新年花市，今年人氣雖不如往年，但新增不少華人商家地攤，還是吸引不少人氣。（記者楊青／攝影）

門市冷清 華人轉戰地攤經濟

2021-02-07 00:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌
誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」
世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒
彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲
56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論

56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論