我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2709萬 逾46.5萬死

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

洛縣檢察長「撤銷加重量刑」 法官判違法

編譯組／綜合報導
新任洛縣檢察長賈斯康上任後，推動許多新政策。（CBS）
新任洛縣檢察長賈斯康上任後，推動許多新政策。（CBS）

洛縣高等法院法官James Chalfant 8日裁定，新任洛杉磯檢察長賈斯康（George Gascon）下令檢察官，撤銷加重刑期起訴的新政策，是違法(unlawful)行為，這位進步派的檢察長遭到進一步法律挫敗。

CBS電視台報導，去年12月，代表洛縣基層檢察官的協會針對老闆賈康提出訴訟，要求法官下達禁制令，阻止賈斯康對一些政策作出的變化。賈斯康就職後，宣布幾項嚴厲措施，包括取消加重量刑、取消現金保釋、不再尋求死刑、對犯暴力初犯輕罪者採取不起訴的態度等。如果被告在進行犯罪時使用武器、造成人體傷害。

法官Chalfant 8日阻止其中幾項新措施。Chalfant說，賈斯康不能命令他的檢察官，無視三振出局法律的指控（three-strike allegationa）和加重刑期。

檢察官協會對其判決表示肯定，稱該判決是基於，「判刑是法律，而非公職人員認為應該的法律。」

代表賈斯康和檢察長辦公室的律師Robert Dugdale說，裁決不是全面支持協會。他說，法官並未禁止檢察長在新案件中，不提出加重量刑。

洛縣 洛杉磯

上一則

華資旅館紛紛結束收容遊民 全面整修回歸正常經營

下一則

草莓油炸甜甜圈 療癒疫情人心

延伸閱讀

波洛西背書 謝安達有望任加州檢察長

波洛西背書 謝安達有望任加州檢察長
洛杉磯縣檢察長起訴梅伍特市府官員貪污 十多人被告

洛杉磯縣檢察長起訴梅伍特市府官員貪污 十多人被告
再陷僵局！華府公校與教師工會協議受阻 檢察長禁教師罷工

再陷僵局！華府公校與教師工會協議受阻 檢察長禁教師罷工
洛檢察長「新政」之賜 史德運殺兩侄險獲假釋機會

洛檢察長「新政」之賜 史德運殺兩侄險獲假釋機會

亞太裔爭取出任州檢察長 促紐森正視種族不平等問題

亞太裔爭取出任州檢察長 促紐森正視種族不平等問題

舊金山地方檢察長與選民搭「橋梁」 設社區聯絡團隊

舊金山地方檢察長與選民搭「橋梁」 設社區聯絡團隊

熱門新聞

南加現在已開放給65歲以上的人接種疫苗。（讀者提供）

原來打疫苗要「靠關係」？ 不符資格者就是這樣接種的

2021-02-07 18:55
近來越來越多的民眾接種新冠疫苗，一些人並出現了副作用。（美聯社）

小心有些止痛藥和新冠疫苗同用 會出現「免疫抑制」

2021-02-07 20:22
南加一家超市內景。（檔案圖）

19塊「英雄薪水」太過分！ 超市業者協會告上法庭

2021-02-04 14:02
小西貢新年花市，今年人氣雖不如往年，但新增不少華人商家地攤，還是吸引不少人氣。（記者楊青／攝影）

門市冷清 華人轉戰地攤經濟

2021-02-07 00:01
這位没戴口罩的女子卻叫她們「滾回中國」。（Instagram截圖）

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

2021-02-08 20:12
洛杉磯市白天發生街頭野蠻搶刼案，場面震撼。（LAPD提供）

洛杉磯市街頭白天野蠻搶劫案 警公布錄影緝兇

2021-02-06 19:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國