洛縣檢察長「撤銷加重量刑」 法官判違法

新任洛縣檢察長賈斯康上任後，推動許多新政策。（CBS）

洛縣 高等法院法官James Chalfant 8日裁定，新任洛杉磯 檢察長賈斯康（George Gascon）下令檢察官，撤銷加重刑期起訴的新政策，是違法(unlawful)行為，這位進步派的檢察長遭到進一步法律挫敗。

CBS電視台報導，去年12月，代表洛縣基層檢察官的協會針對老闆賈康提出訴訟，要求法官下達禁制令，阻止賈斯康對一些政策作出的變化。賈斯康就職後，宣布幾項嚴厲措施，包括取消加重量刑、取消現金保釋、不再尋求死刑、對犯暴力初犯輕罪者採取不起訴的態度等。如果被告在進行犯罪時使用武器、造成人體傷害。

法官Chalfant 8日阻止其中幾項新措施。Chalfant說，賈斯康不能命令他的檢察官，無視三振出局法律的指控（three-strike allegationa）和加重刑期。

檢察官協會對其判決表示肯定，稱該判決是基於，「判刑是法律，而非公職人員認為應該的法律。」

代表賈斯康和檢察長辦公室的律師Robert Dugdale說，裁決不是全面支持協會。他說，法官並未禁止檢察長在新案件中，不提出加重量刑。