房產稅改 首購或可拿1.5萬抵稅額
2021林大衛保險團隊線上商業講座5日開講，邀請會計師黃傑峰探討疫情之下，公司老闆如何利用新的補助和新稅法來增加公司現金流，拜登政府對於房地產稅改可能的新動向，以及物業主如何更好應對？
新冠疫情是危機也可能帶來轉機，企業主如何做好稅務規畫至關重要。會計師黃傑峰表示，拜登政府出台新政扶持大中小企業，2021年如何創造現金流，譬如改變商業經營模式、善用2020新稅法來享受稅務優惠、與房東及供應商和供貨商合作創造供應方案、公共電子郵件和社交媒體與客戶保持聯繫。
他建議企業主可關注政府資助方案，除了聯邦層級，州政府及地方政府也推出不同資助方案。他建議業者可加州財務長網站了解詳情，除了PPP貸款還有其他貸款方案。
黃傑峰指出，1月13日第二輪PPP貸款開放申請，值得企業主留意的是，如果企業有20%以上股東來自中國大陸和香港，可能不符合申請資格，詳情需與會計師溝通。報稅方面，如果公司前幾年都是盈利且報稅，但2020年因為疫情而虧損，今年報稅時或許可以拿回一些退稅。此外，疫情期間居家辦公，購買手機，電腦、耳機、電腦配件、書桌和配件等辦公用品都可以抵稅。
另外他也提到拜登政府對房地產稅法可能的改變，譬如首次購房者有可能拿到1萬5000元抵稅額。黃傑峰表示，房產是很好的避稅工具，拜登針對房產稅法的改變可能會影響其避稅功能。以往物業主若有虧損，可以減免2萬5000元，但這項政策可能會改變。目前長期資本利得稅是15%和25%，拜登主張將其算在個人所得稅中，而目前個人稅率最高為37%，未來可能增加至39.6%。
當然也有應對方案，譬如物業主賣掉房產後，可設立一個信託，將賣掉房產的錢放在信託中，日後每年從信託拿出一筆錢，再按照當時取款金額的資本利得稅率繳稅。
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