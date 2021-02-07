房產稅改 首購或可拿1.5萬抵稅額

會計師黃傑峰講解企業主如何利用補助和新稅法增加新金流以及房地產稅法可能的改變。（視頻截圖）

2021林大衛保險團隊線上商業講座5日開講，邀請會計師黃傑峰探討疫情 之下，公司老闆如何利用新的補助和新稅法來增加公司現金流，拜登 政府對於房地產稅改可能的新動向，以及物業主如何更好應對？

新冠疫情是危機也可能帶來轉機，企業主如何做好稅務規畫至關重要。會計師黃傑峰表示，拜登政府出台新政扶持大中小企業，2021年如何創造現金流，譬如改變商業經營模式、善用2020新稅法來享受稅務優惠、與房東及供應商和供貨商合作創造供應方案、公共電子郵件和社交媒體與客戶保持聯繫。

他建議企業主可關注政府資助方案，除了聯邦層級，州政府及地方政府也推出不同資助方案。他建議業者可加州財務長網站了解詳情，除了PPP貸款 還有其他貸款方案。

黃傑峰指出，1月13日第二輪PPP貸款開放申請，值得企業主留意的是，如果企業有20%以上股東來自中國大陸和香港，可能不符合申請資格，詳情需與會計師溝通。報稅方面，如果公司前幾年都是盈利且報稅，但2020年因為疫情而虧損，今年報稅時或許可以拿回一些退稅。此外，疫情期間居家辦公，購買手機，電腦、耳機、電腦配件、書桌和配件等辦公用品都可以抵稅。

另外他也提到拜登政府對房地產稅法可能的改變，譬如首次購房者有可能拿到1萬5000元抵稅額。黃傑峰表示，房產是很好的避稅工具，拜登針對房產稅法的改變可能會影響其避稅功能。以往物業主若有虧損，可以減免2萬5000元，但這項政策可能會改變。目前長期資本利得稅是15%和25%，拜登主張將其算在個人所得稅中，而目前個人稅率最高為37%，未來可能增加至39.6%。

當然也有應對方案，譬如物業主賣掉房產後，可設立一個信託，將賣掉房產的錢放在信託中，日後每年從信託拿出一筆錢，再按照當時取款金額的資本利得稅率繳稅。