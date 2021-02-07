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長期資本利得逾百萬 稅率將調高

記者王全秀子／洛杉磯報導
會計師李豪介紹拜登政府的稅改政策。（視頻截圖）
會計師李豪介紹拜登政府的稅改政策。（視頻截圖）

川普政府過渡到拜登政府，業主如何做好從川普到拜登的稅務規畫，會計師李豪5日受邀參加「林大衛保險團隊線上商業講座」，講解拜登政府主張的稅務政策。

李豪指出，2020年報稅仍然以川普稅法為準，而拜登的稅務政策可能要到2021年底發生改變，這也是他的競選承諾。因此，了解其稅務政策非常有必要，提早做好稅務規畫。個人稅方面，年收入40萬以上，收取12.4%的社保稅（OASDI），個人所得最高稅率可能從37%增加至39.6%。而長期資本利得，若超過100萬元可能要按照最高個人所得稅繳39.6%，而目前最高才20%。

拜登還希望取消死亡轉移升值遺產的Step-up Basis。譬如A先生當初花了100萬購房，過世時房子市價已漲到500萬。根據目前的稅務政策增值部分不用繳稅，如果取消增值部分就要繳稅。

合格營業收入抵扣QBIＤ（Qualify Business Income Deduction），如果收入超過40萬就沒有QBI抵扣，譬如會計師、律師、運動員、電影明星等職業都不符合。

兒童和家庭照料稅務抵免（Child and Dependent Care Tax Credit），從3000元增加至8000元，最多退稅可從30%至50%。17歲以下孩童從2000元增加至3000元，6歲以下可多得600元。

針對企業主，企業稅（C Corp）可能從21%增加至28%，營業額超過1億元，不論是否盈利都要繳15%最低稅額。製造業稅收抵免，目的減少裁員和政府機構關閉；小企業稅收抵免，採用工作單位的退休儲蓄計畫；可再生能源稅收抵免，回收能源計畫、居家節能設備，能源投資稅收抵免，電動車稅收抵免；以及海外製造公司的10%附加稅，美國製造10%抵稅額，退休計畫的稅收優惠，取消房地業稅收規定，擴大平價醫療法案，可退還房客稅收抵免，低收入住房稅收抵免。

拜登 川普 退休

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