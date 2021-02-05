我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2667萬例 逾45萬病亡

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

波洛西背書 謝安達有望任加州檢察長

編譯組／綜合報導 
巴沙迪那選出的聯邦眾議員謝安達，可能將接任加州檢察長。（Getty Images）
巴沙迪那選出的聯邦眾議員謝安達，可能將接任加州檢察長。（Getty Images）

在拜登與賀錦麗就任美國正副總統之後，加州州長紐森為了補上重要公職遺缺，已做出兩項重要任命。如他自己所言，一旦人事案獲得國會同意，他很快就會任命加州第三位遞補重要職位的人選，即加州檢察長。

美聯社指出，聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）據稱，已為巴沙迪那市選出的聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）多次背書，這讓謝安達出線機會大增。原本呼聲不小的加州最高法院華裔大法官劉弘威（Goodwin Liu），可能要失望了。 

賀錦麗當選副總統後，紐森先是任命州務卿帕迪拉（Alex Padilla）接任賀錦麗所留下的聯邦參議員職缺。接著紐森又任命加州眾議員維波（Shirley Weber）接任州務卿。在拜登就任總統之後，又任命現任檢察長貝西拉（Xavier Becerra）出任聯邦衛生部長，因此紐森3日表態，一旦參議院確認後，他會很快決定檢察長的接任人選。 

美聯社報導，可望接任檢察長一職的候選名單中，除了已經擔任11任眾議員的謝安達，還有加州眾議員邦塔（Rob Bonta）、沙加緬度市長史坦柏格（Darrell Steinberg­）、加州最高法院華裔大法官劉弘威、平權領袖茲伯（Rick Zbur）與康曲柯士達縣檢察長貝克頓（Diana Becton）。 

這六名人選個個都來頭不小，邦塔誓言對抗暴力與環境問題，身為菲律賓裔的特點也讓他普獲亞裔與太平洋島裔的歡迎。劉弘威已有多位法界人士公開背書，茲伯則因為Equality California的關係成為LGBTQ的代言人。史坦柏格與紐森私交不錯，稱得上是政治盟友。不過，在Axios報導波洛西為謝安達背書後，已讓局勢大為改觀，不願具名的幕僚甚至告訴美聯社，謝安達有意出任檢察長。 

加州檢察長除了是政治生涯更上層樓的重要關卡，包括副總統賀錦麗先前就擔任過檢察長一職，前任州長布朗（Jerry Brown）也是檢察長出身，此外更必須成為紐森的左右手，除了紐森自己面臨罷免案挑戰，還要在2022年競選連任，因此誰能幫紐森爭取到最多政治獻金與選票，恐怕才是紐森的最大考量。

加州 眾議員 賀錦麗

上一則

1500南加兒科醫師 籲重開校園

下一則

屋內有人 華男等5人涉入室盜竊 有人面臨125年監禁

延伸閱讀

快看世界／支持「處決」波洛西...眾議員格林言論回顧

快看世界／支持「處決」波洛西...眾議員格林言論回顧
不打棒球了！加州奧克蘭球場 變身疫苗接種站

不打棒球了！加州奧克蘭球場 變身疫苗接種站
想拉下紐森 多位共和黨人瞄準州長寶座

想拉下紐森 多位共和黨人瞄準州長寶座
罷免紐森 已逼近特別選舉門檻

罷免紐森 已逼近特別選舉門檻
喊罷免加州州長紐森 多位共和黨人要選州長

喊罷免加州州長紐森 多位共和黨人要選州長
民調：紐森滿意度大跌 但罷免聲浪消退

民調：紐森滿意度大跌 但罷免聲浪消退

熱門新聞

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（讀者提供）

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

2021-01-28 17:49
黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
黃芳彥（中）在南加州爾灣自殺，警方發現黃芳彥屍體時，也在車中找到一把槍。（取自聯合新聞網）

警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法

2021-01-29 19:15
「The Plaza Irvine」社區為住商混合高樓，社區共有202個單位。（谷歌截圖）

黃芳彥買兩套逾百萬公寓都用現金 遺產受益人不需法院認證即可獲得

2021-01-29 02:20
台北地檢署偵辦太設紓困與太百ＳＯＧＯ經營權爭奪等案，昨天再度傳訊新光醫院副院長黃芳彥出庭；接受偵訊後，黃芳彥只表示已將所知和檢察官報告，真相很快大白。記者陳正興／攝影

黃芳彥陳屍車內 座車停在加州爾灣一處商場後面

2021-01-28 19:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議
隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴

隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴
影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰

影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰
離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情

離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情