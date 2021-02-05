波洛西背書 謝安達有望任加州檢察長

巴沙迪那選出的聯邦眾議員謝安達，可能將接任加州檢察長。（Getty Images）

在拜登與賀錦麗 就任美國正副總統之後，加州 州長紐森為了補上重要公職遺缺，已做出兩項重要任命。如他自己所言，一旦人事案獲得國會同意，他很快就會任命加州第三位遞補重要職位的人選，即加州檢察長。

美聯社指出，聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）據稱，已為巴沙迪那市選出的聯邦眾議員 謝安達（Adam Schiff）多次背書，這讓謝安達出線機會大增。原本呼聲不小的加州最高法院華裔大法官劉弘威（Goodwin Liu），可能要失望了。

賀錦麗當選副總統後，紐森先是任命州務卿帕迪拉（Alex Padilla）接任賀錦麗所留下的聯邦參議員職缺。接著紐森又任命加州眾議員維波（Shirley Weber）接任州務卿。在拜登就任總統之後，又任命現任檢察長貝西拉（Xavier Becerra）出任聯邦衛生部長，因此紐森3日表態，一旦參議院確認後，他會很快決定檢察長的接任人選。

美聯社報導，可望接任檢察長一職的候選名單中，除了已經擔任11任眾議員的謝安達，還有加州眾議員邦塔（Rob Bonta）、沙加緬度市長史坦柏格（Darrell Steinberg­）、加州最高法院華裔大法官劉弘威、平權領袖茲伯（Rick Zbur）與康曲柯士達縣檢察長貝克頓（Diana Becton）。

這六名人選個個都來頭不小，邦塔誓言對抗暴力與環境問題，身為菲律賓裔的特點也讓他普獲亞裔與太平洋島裔的歡迎。劉弘威已有多位法界人士公開背書，茲伯則因為Equality California的關係成為LGBTQ的代言人。史坦柏格與紐森私交不錯，稱得上是政治盟友。不過，在Axios報導波洛西為謝安達背書後，已讓局勢大為改觀，不願具名的幕僚甚至告訴美聯社，謝安達有意出任檢察長。

加州檢察長除了是政治生涯更上層樓的重要關卡，包括副總統賀錦麗先前就擔任過檢察長一職，前任州長布朗（Jerry Brown）也是檢察長出身，此外更必須成為紐森的左右手，除了紐森自己面臨罷免案挑戰，還要在2022年競選連任，因此誰能幫紐森爭取到最多政治獻金與選票，恐怕才是紐森的最大考量。