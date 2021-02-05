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梅伍特前市長等11人 涉貪遭起訴

洛杉磯訊
梅伍特前市長Ramon Medina涉嫌貪污、索賄、共謀犯罪等多項罪名，遭洛杉磯縣檢察長辦公室起訴。（取自個人推特）
梅伍特前市長Ramon Medina涉嫌貪污、索賄、共謀犯罪等多項罪名，遭洛杉磯縣檢察長辦公室起訴。（取自個人推特）

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）4日起訴梅伍特（Maywood）前市長和其他十人，他們涉嫌廣泛貪腐、收受賄賂，挪用公款達三年等34項指控。

現年61歲的前市長Ramon Medina的貪污案，4日在洛杉磯市中心的法庭過堂，他涉及六項索賄罪，三項共謀犯罪，貪污和不提交競選聲明，包括盜竊、挪用公款和作偽證，以及一項未報告虛假付款的指控。

檢察長辦公室指出，Medina被指控從他的幾個共同被告那裡收受賄賂，據稱這些被告試圖在洛縣最小、但人口最密集的城市之中開展業務。

檢察長還指控Medina與前市政經理Reuben Martinez，建築與都市計畫總監David Mango曾幾次試圖出售三處用於可負擔住房的重建物業，價格不到其公平市場價值的一半，並用於建造「賓果遊戲廳」（bingo hall）。

57歲的Reuben Martinez，被控共謀和共盜竊兩項罪名，三項挪用和挪用公共資金罪名，而現年58歲的David Mango被控陰謀、盜竊和挪用公款罪名。

賈斯康指出，沒有人能超越法律。政府官員應該努力使人民受益，「付費政治」（Pay-to-play politics）在洛縣不應存在，人們應有個廉潔的政府。

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