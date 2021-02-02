罷免紐森連署衝130萬 反對者批勞民傷財

罷免州長紐森已啟動，華人社區看法兩極。（美聯社）

2020年中開始的罷免加州 州長紐森運動日漸升溫，據一個罷免網站的資訊，其簽名已達130萬個。部分民眾認為，紐森被罷免的可能性愈來愈高。不過對於罷免州長，華人社區人士有不同看法，且支持與反對觀點兩極。

據罷免州長紐森網站recallgavin2020.com顯示，目前有支持罷免簽名超過130萬個，目標是180萬個簽名。據稱，罷免行動最初來自共和黨 人。聖安東尼山社區學院(Mt.SAC)華裔理事陳淑卿表示，她雖然是共和黨籍，但屬於傳統共和黨人、The Lincoln Project成員，她不贊成罷免州長紐森。

陳淑卿說，罷免發起者生意人居多，他們認為紐森在防疫及其它方面做得不到位。但餐廳等一些商家，確實是人員聚集地，很容易發生病毒傳播，採取嚴格防疫措施是正確的。陳淑卿認為，紐森在防疫方面確有不妥之處，比如希望學校盡快讓學生返校上課、接種疫苗應該以工作場所病毒傳播危險程度來排序等。

社區人士邱啟宜屬於無黨派，他認為紐森應該對加州疫情 擴大負責。紐森作為州長，應該積極獲取各項新冠訊息，提早做準備。如今加州疫情嚴峻，有紐森疏忽的因素。

民主黨籍人士梁掌球表示，現在一些人動不動就對某個民選官員提出罷免，當成政治炒作手段，這非但不正確，而且勞民傷財。此外對於這次罷免紐森的理由，很多人指責他抗疫不力，已經導致4萬多人死亡。梁掌球認為，實際上，對於防範新冠疫情的各項措施，應是聯邦與州政府協調配合完成。從前任總統川普在疫情中所作所為，就可以看出，川普對疫情不重視。而罷免紐森的人，卻不注意這些，執意提出罷免，完全沒有道理。他堅決反對罷免紐森。