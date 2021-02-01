我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提6千億縮減版

華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

加州提案大公司增稅解遊民問題 邱信福、薛麗比力挺

記者劉先進／屋崙報導
加州遊民問題日益嚴重，邱信福等人提出的AB-71提案，希望利潤在500萬以上的大公司恢復歷史稅率，每年徵稅24億，以緩解遊民問題。（記者劉先進／攝影）
加州遊民問題日益嚴重，邱信福等人提出的AB-71提案，希望利潤在500萬以上的大公司恢復歷史稅率，每年徵稅24億，以緩解遊民問題。（記者劉先進／攝影）

加州眾議員里瓦斯（Luz Rivas）、邱信福（David Chiu）、布魯（Richard Bloom），屋崙市長薛麗比、洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）等人日前聯合舉行線上記者會，支持名為「給加州人一個家」（Bring California Home Act）的AB-71提案，希望利潤在500萬元以上的大公司恢復以前的稅率，每年為加州增加稅收24億元，以緩解遊民問題。

AB-71提案將把大型企業的稅率，從8.84%提高到9.6%，回到1980年的水準。金融機構稅率將從10.84%提高到11.6%。還將增加公司在海外賺取利潤的稅收。總統川普2017年的減稅政策減少了這部分稅收。若稅率有變化，將影響所有在加州開展業務的大公司，而不僅僅是總部設在加州的公司。

里瓦斯表示，加州雖然是世界第五大經濟體，但每四個美國遊民中，就有一個居住在加州。這意味著在任何一個夜晚，包括兒童在內的15萬多加州人無家可歸，還有1000多人因為疫情而處於遊民的邊緣。而AB-71提案可以堵塞企業稅收漏洞，對利潤在500萬元或以上的企業，恢復歷史稅率，每年產生24億元收入。相關持續投資，每年可幫助2萬8000名處於無家可歸邊緣的人，獲得可負擔公寓或租金援助。同時，每年有2萬5000人和家庭可獲得安全的庇護所，4萬3000人將能夠搬進永久性住房，超過5萬人可在提案實施後的第一年獲得額外服務，例如就業支持。這些資金幫地方政府實施應對遊民的計畫和方案。

邱信福表示，減少遊民的戰略中包括問責制。為了獲得資金，加州須首先分析其無家可歸者的支出，並找出差距和漏洞。州府將要求接受資金的市、縣或持續照顧機構，設置具體的效益結果，以證明確實在減少遊民問題。任何受資助的實體，需要報告如何支出資金、在為多少人提供服務、採取了哪些措施來促進種族和性別平等。立法者還須提供激勵措施和收集數據，向那些提供新的地方資金和改進數據系統、解決遊民問題的地方政府，提供額外資金。州政府將定期進行審計，並評估地方政府的進展。加州人口中非裔比率不到7%，但州內近40%的遊民是非裔。提案將重點解決遊民計畫中的種族平等問題。

薛麗比說，AB-71提案是首個提供足夠資源、可以永久結束遊民問題的提案，估計將為加州經濟帶來234億的收入，並創造超過13萬7000個新的建築工作崗位。

提案發起人之一、里瓦斯的數據顯示，投資於住房的經費較少，同時遊民人數增加。（記者...
提案發起人之一、里瓦斯的數據顯示，投資於住房的經費較少，同時遊民人數增加。（記者劉先進／翻攝）
屋崙市長薛麗比認為，AB-71提案將為加州經濟帶來234億收入。（記者劉先進／翻...
屋崙市長薛麗比認為，AB-71提案將為加州經濟帶來234億收入。（記者劉先進／翻攝）
加州遊民問題日益嚴重，邱信福等人提出的AB-71提案，希望利潤在500萬以上的大...
加州遊民問題日益嚴重，邱信福等人提出的AB-71提案，希望利潤在500萬以上的大公司恢復歷史稅率，每年征稅24億，以緩解遊民問題。（記者劉先進／攝影）

加州 利潤 非裔

上一則

第二輪PPP貸款申請截止日延後至3月31日 擴大申請資格

下一則

世報春晚 包翠英領軍旗袍秀 展美姿

延伸閱讀

幫助低收入家庭通過EITC獲得退稅 新僑服務中心報稅服務即起預約

幫助低收入家庭通過EITC獲得退稅 新僑服務中心報稅服務即起預約
「屋崙居者有其屋」 近5千戶受惠 市長薛麗比籲延長

「屋崙居者有其屋」 近5千戶受惠 市長薛麗比籲延長
「給加州人一個家」 AB-71提案大公司增稅 為遊民安家

「給加州人一個家」 AB-71提案大公司增稅 為遊民安家
紐森延長禁逐客令 發放低收入租金補貼

紐森延長禁逐客令 發放低收入租金補貼
加州議會亞裔黨團推薦 劉雲平、邱信福接任州檢察長

加州議會亞裔黨團推薦 劉雲平、邱信福接任州檢察長
加州議會亞裔黨團 推薦劉雲平、邱信福接州檢察長

加州議會亞裔黨團 推薦劉雲平、邱信福接州檢察長

熱門新聞

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（讀者提供）

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

2021-01-28 17:49
黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
新冠疫苗的副作用比一般預防針強，但陳詩閔仍鼓勵民眾接種。（陳詩閔提供)

華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」

2021-01-27 23:07
橙縣南海岸醫學全球醫學中心的一名X光操作員，在接種第二劑輝瑞產（Pfizer）新冠疫苗後死亡。（Getty Images）

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

2021-01-27 13:31
中國公民謝瑜日前到優勝美地國家公園時失蹤，後被發現死亡。（優勝美地國家網站）

優勝美地發現失蹤華裔婦女屍體

2021-01-24 20:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情
人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪
英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居