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加州聯邦眾議員趙美心提案 廢除移民禁令

記者丁曙／綜合報導
聯邦眾議員趙美心（演講者）維護美國穆斯林社區利益。（本報檔案照）
聯邦眾議員趙美心（演講者）維護美國穆斯林社區利益。（本報檔案照）

27日是前總統川普發布13769號行政命令四周年，該命令限制幾個穆斯林人口占多數的國家公民來美國旅行，並禁止該國的難民進入該國。在加州聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）積極敦促下，拜登（Joe Biden）上任第一天就廢除了穆斯林旅行禁令，並將趙美心提案的「廢除移民禁令」（No Ban Act）納入總統送交國會的移民改革綜合法案。

趙美心指出，前總統川普出於恐懼、敵對和仇外心理，頒布穆斯林旅行禁令是殘酷和魯莽的，切斷成千上萬的男女老少來美國生活、學習和旅行的機會。穆斯林禁令使成千上萬的美國公民與親人分開。

趙美心指出，聯邦最高法院曾經裁決支持川普的穆斯林旅行禁令，這項裁決也成為美國歷史上最不公正的裁決之一。為了確保這種殘酷的行為不再發生，她和庫恩斯（Coons）參議員提案「廢除移民禁令」，將修改基本法律並防止未來的歧視性政策。本月初公布的拜登總統移民改革綜合方案，也包含該項提案，令趙美心很激動。

趙美心表示，當務之急是通過該項法案並簽署成為法律，才能保障未來不能因為恐懼和偏見而出此下策。作為一個移民國家，美國的移民政策應以證據為基礎，而移民國的力量來自於多樣性。通過推進「禁止反移民法」開拓未來，國會可以開始糾正上屆政府在過去四年中的可怕錯誤。

移民 趙美心 美國公民

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