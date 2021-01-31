第二輪PPP申請3月31日截止 SBA官網提供中文、粵語服務

聯邦小商業管理署(SBA)洛杉磯地區總監Ben Raju。（線上截圖）

聯邦小商業管理署(SBA)洛杉磯 地區總監Ben Raju，30日參與北美華人會計師協會及國稅局主辦的「新春稅務生活線上大講座」，分享薪資保護貸款 計畫（PPP）的最新資訊。Ben Raju表示，SBA官網上提供多元語言服務，包括中文、粵語翻譯內容。

Ben Raju在講座上談及薪資保護貸款計畫（PPP) 新規，之前未申請過PPP的業者可於1月11日起申請第一輪，已領過PPP的業者則可於1月13日起申請第二輪。這一次的PPP開放申請截止日期為3月31日，呼籲有需求的企業或自雇者，盡快找尋借貸方申請PPP。他建議之前已申請過PPP的企業，在申請第二輪貸款時，最好尋求原本的借貸方協助。有關PPP方面的任何問題，尋求借貸方的協助，可以獲得正確資訊及回應。

Raju提到，已申請PPP但想申請第二輪的業者，必須是擁有300名員工以下的企業、且得證明2020年第一、第二，或第三季度的總收入，相較2019年同季度降低了至少25%。貸款金額可用於營運、增設送餐服務等用途，不過60%貸款需用於支付員工薪資。

經濟損害賑災貸款計畫（EIDL）也將持續開放申請至今年12月31日，且增設進階版貸款計畫（EIDL Advance Program)。SBA也提供場地運營商一個紓困 貸款項目：「場地運營基金（Shuttered Venue Operator Grant）」。Raju鼓勵有需求的業者，上SBA官網（www.sba.gov）查詢相關紓困的貸款計畫。若有任何問題，可電郵lado＠sba.gov。