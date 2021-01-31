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拜登執政 今年貸款利率可能會上揚

記者謝雨珊／洛杉磯報導
佳信貸款總裁劉艷秋。（線上截圖）
佳信貸款總裁劉艷秋。（線上截圖）

美國長期貸款利率去年下降，30年期住房貸款利率觸及歷史最低水平，低利率炒熱南加州房市一房難求。人們關切拜登上台後，利率是繼續下跌還是攀升？佳信貸款總裁劉艷秋30日在北美華人會計師協會、國稅局、世界日報舉辦的「新春稅務生活線上大講座」上分析，數據預測利率今年可能往上走，建議想要貸款的人士及早行動。

全美各地開始施打疫苗，疫情將逐漸得到控制，餐廳、美容院等小商家也得以重啟，劉艷秋預計美國各地經濟將逐漸恢復；聯準會為了不讓通膨太高，將每月釋出1200億元購買房屋貸款債券。她認為，現今股市動盪不安，若持續發展，大家也不敢隨意進場。這種情況下也不會有人把錢放在定存，預計購買房地產將會是投資者的首選。

根據六家聯邦政府的財政機構和銀行的數據顯示，針對2021年的30年固定貸款利息，房利美（Fannie Mae）預測為2.85%、富國銀行(Wells Fargo)預測為2.95%、房地美（Freddie Mac）預計為3%、全美抵押貸款銀行家協會(MBA)預測為3.35%。房地美還推斷未來90天利率趨勢將會繼續上揚。劉艷秋說，只要利息低，每人每六個月都可重新貸款。在一房難搶的今年，要搶到房子必須有好的信用分數，才可能申請很好的貸款專案，呼籲民眾平時得累積好信用。

貸款 利率 美國

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