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16位專家解答最新稅法 世報新春稅務生活講座周末登場

洛杉磯訊
北美華人會計師協會聯合國稅局、世界日報，將於1月30日、31日舉辦一場「新春稅務生活線上大講座」。
北美華人會計師協會聯合國稅局、世界日報，將於1月30日、31日舉辦一場「新春稅務生活線上大講座」。

北美華人會計師協會聯合國稅局，將於1月30日、31日上午10時至下午4時30分，舉辦「新春稅務生活線上大講座」。該講座由世界日報協辦，將邀請16位專家分享最新資訊。針對美國、香港、大陸、台灣兩岸四地的稅法探討，歡迎踴躍線上報名參加。

連續兩日的稅法講座，將為大眾解讀新移民全球資產配置、美國疫情期間政府紓困法案、國稅局海外資產申報規定、查帳重點等最新動態，以及其他投資理財相關資訊。

講座邀請多位政府官員演講，包括加州財務長馬世雲（Fiona Ma) 主講「加州對小企業的救助措施」、國稅局海外資產披露專家Christine Stone主講「國際稅法：簡化的海外金融資產申報合規流程」、國稅局外展部區域業務全美總督導Derek Granter主講「國稅局區域業務外展部介紹」、國稅局外展部洛杉磯地區資深聯絡官Narina Bchtikian談「疫情中國稅局紓困金發放介紹」、國稅局納稅人辯護服務處經理張紘談「納稅人辯護服務處介紹」、及SBA小型企業管理局洛杉磯地區總監Ben Raju主講「薪資保護貸款計劃（PPP) 專案解析」。

來自兩岸四地的會計師也將線上分享各地的最新稅務資訊，包括台灣安政勤資集團總裁呂旭明主講「大陸及台灣資產國際化與進入美國保險信託或家族信託的永續傳承」、德勤稅務總監（北京）沈精及德勤稅務合夥人（北京）王焱主講「高淨值美國稅務居民在中國投資和資產配置的稅務考量」、曾華永溢稅務合夥人（香港）何經華主講「香港作為亞洲投資平台的稅務考量」、北美華人會計師協會創會會長林清吉主講「報稅、查稅、萬萬稅-讓專家教你如何解謎」、北美華人會計師協會副監事長施啟祥主講「最新紓困法案介紹和2021報稅注意事項」、北美華人會計師協會副會長楊平談「房地產投資的稅務一條龍」。

其他理財規劃資訊講座包括：華美銀行資深副總裁中國事務主管潘明主講「華美銀行數位化銀行產品和服務」、Meng Law Group PC創始合夥人孟小潔主講「2021年工作簽證和綠卡申請：這些變化要留意」、華興保險總裁張國興主講「疫情下的生活新常態」、Zhang & Zhang律師事務所創始合夥人張辰研談「遺產與傳承規劃」、Sean Yu家族基金會執行董事余崇孝主講「做慈善還是做功德」、及佳信貸款劉艷秋主講「拜登上台，利率會漲或跌？」。

民眾可掃二維碼報名參加。
民眾可掃二維碼報名參加。

報名專線：626-581-2266 / 626-446-1448，或電郵[email protected]報名。另也可上網報名註冊https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Cp_U3v3_SLGoj67SI0QTjg，或掃二維碼報名。

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