餐廳主到府、美髮業在家攬客…地下經濟避疫令下悄悄營運

Kali餐廳的主廚米漢12月開始為小型聚會供餐，每個人要價300元。（Kevin Meehan提供）

加州 自從2020年3月以來，已經三次因為新冠病毒而發布避疫令。面對州長紐森25日最新的解禁措施，部分業者仍持觀望態度，畢竟沒有人知道會不會再有第四次避疫令。但據洛杉磯時報調查，僅管州府多次禁止營業，洛縣 公衛局還祭出重罰，但仍有業者設法規避，繼續他們的「地下經濟營業」。

好萊塢Melrose Avenue的餐廳Kali，店東米漢（Kevin Meehan）就說，與其一而再、再而三的裁員，不如他自己單幹。米漢12月開始，在Instagram上宣傳，他可以到府服務，為小型聚會供餐，每個人要價300元。因為多個家庭的私人聚會仍被禁止，所以米漢的營業方式受到批評，但他說，只有這樣他才能繼續生存。

何女士（Joanna Ho）則關掉巴沙迪那的美髮沙龍後，換到洛市另起爐灶。現在的家庭工作坊，只接熟客或經過介紹而來的客人，但客量還是比開店時少了75%。不過她說，有工作總比沒工作好，她還得養家、付房租，光靠政府的補助根本不夠。但何女士強調，該有的防疫措施她還是照做，包括大家都得戴口罩。

薩拉托加一家不願具名的店家則透露，雖然表面上店面是關了，但顧客還是可以透過電話預約，並且集中在某一天一起來，以免頻繁出入引人側目。來自聖荷西的單親媽媽說，其他美甲師都離職了，因為再也等不下去了，但是如果她不工作，女兒就沒飯吃，更別提有個地方可以棲身。

健身 房則是另一種景況。部分店家雖然符合字面上的要求，在「戶外」營業，但改裝後的停車場其實還是圍得緊緊地，一名消費者就說，其實跟在室內健身沒兩樣。其他店家也有不同的規避之道，大玩文字遊戲，類似皮拉提斯課程就改成一對一的教學，而且不是「健身」改稱「健全」（wellness class）。

洛縣的態度很一致，查到違規就罰錢，嚴重的甚至要求關門。不過在洛時要求官員回應規避現象時，洛縣只願說明遵守規定才能避免疫情擴散，而且公衛官員還是一樣每天查訪，1月3日至11日間就開出83張罰款通知。情況嚴重的金額甚至高達1000元，且可以連續處罰，長堤餐廳Restauration更因違規而被斷掉瓦斯供應。

不過，餐廳業者的不滿還是存在，畢竟他們必須歇業，直到紐森本周開放戶外用餐，才又見生機，但不管政府態度怎麼變，超市與商場都還是能做生意。他們的質疑是，為何在Macy's逛鞋店、買珠寶可以，但餐廳、美甲就不行？還是有業者選擇最安全的「地下營業」方式，例如Rossoblu餐廳，雖然提供餐點，並由廚師為客人講解，但是一切都要透過ZOOM。老闆Steve Samson說，曾經有位女士出大錢要求廚師到府外燴，但是他拒絕了，因為「這樣太超過了」。