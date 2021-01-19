聖瑪利諾學區土地稅延長 3月公投

聖瑪利諾的一項給學區每年提供資金的土地稅需要延期。(本報檔案照)

聖瑪利諾 一項給學區 每年提供超過400萬元資金的土地稅（parcel tax）將要到期，繼續延期這項稅務的提案E（Measure E）將在3月公投 。

提案E土地稅每六年到期一次，將於2021年6月到期。這項提案最初由選民於2009年公投通過，每塊地（parcel）收取865元，並根據洛杉磯統計地區消費者價格指數或3％（以較低者為準）作為上升調整。

不過該提案需要三分之二的多數贊成票才能通過。如果3月2日的特別通訊選舉中通過的話，將會每塊地徵收968元，不會再增加。每年可以產生420萬元以支持學區。這筆錢款將可以用於35.6個全職的教學崗位。

目前有三位市民已經聯合發起為該提案表示支持的競選小組。包括曾任聖瑪利諾華人協會主席的陳秋昌（Alan Chen），以及居民Jennifer Kurumada Chuang和Chris Maling。

主要從事智慧財產權商業訴訟的律師陳秋昌，和妻子Yvonne Cheng有兩個女兒，大女兒Naomi是聖瑪利諾高中（SMHS）的新生，小女兒Fiona是杭廷頓中學（Huntington Middle School）的七年級生。自兩個女兒入讀學區的學校以來，陳氏夫婦積極參與學校PTA，妻子多年來都是卡佛小學基金會的聯合主席，並長期致力於幫助社區為學校籌集資金。陳秋昌也表示在社區服務方面的核心重點，一直是社區建設和合作。

該學區有5400塊地，但其中許多不在聖瑪利諾市界範圍內。65歲及以上的耆老可以免稅，已有1000多位選民享受耆老豁免。

另外，聖瑪利諾還有一項補充性土地稅提案R（Measure R），每年每塊地徵收366元，每年產生160萬元。提案R則是於1991年由選民首次通過，同樣期限也為六年，將於2025年6月到期，同樣需要三分之二的批准才能通過。