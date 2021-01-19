我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

卸任前夕 白宮官員：川普特赦巴農

加州希望終於出現 確診變少、病毒傳播力減慢

聖瑪利諾學區土地稅延長 3月公投

記者李雪／綜合報導
聖瑪利諾的一項給學區每年提供資金的土地稅需要延期。(本報檔案照)
聖瑪利諾的一項給學區每年提供資金的土地稅需要延期。(本報檔案照)

聖瑪利諾一項給學區每年提供超過400萬元資金的土地稅（parcel tax）將要到期，繼續延期這項稅務的提案E（Measure E）將在3月公投

提案E土地稅每六年到期一次，將於2021年6月到期。這項提案最初由選民於2009年公投通過，每塊地（parcel）收取865元，並根據洛杉磯統計地區消費者價格指數或3％（以較低者為準）作為上升調整。

不過該提案需要三分之二的多數贊成票才能通過。如果3月2日的特別通訊選舉中通過的話，將會每塊地徵收968元，不會再增加。每年可以產生420萬元以支持學區。這筆錢款將可以用於35.6個全職的教學崗位。

目前有三位市民已經聯合發起為該提案表示支持的競選小組。包括曾任聖瑪利諾華人協會主席的陳秋昌（Alan Chen），以及居民Jennifer Kurumada Chuang和Chris Maling。

主要從事智慧財產權商業訴訟的律師陳秋昌，和妻子Yvonne Cheng有兩個女兒，大女兒Naomi是聖瑪利諾高中（SMHS）的新生，小女兒Fiona是杭廷頓中學（Huntington Middle School）的七年級生。自兩個女兒入讀學區的學校以來，陳氏夫婦積極參與學校PTA，妻子多年來都是卡佛小學基金會的聯合主席，並長期致力於幫助社區為學校籌集資金。陳秋昌也表示在社區服務方面的核心重點，一直是社區建設和合作。

該學區有5400塊地，但其中許多不在聖瑪利諾市界範圍內。65歲及以上的耆老可以免稅，已有1000多位選民享受耆老豁免。

另外，聖瑪利諾還有一項補充性土地稅提案R（Measure R），每年每塊地徵收366元，每年產生160萬元。提案R則是於1991年由選民首次通過，同樣期限也為六年，將於2025年6月到期，同樣需要三分之二的批准才能通過。

聖瑪利諾 學區 公投

上一則

世說新聞／反嗆新冠源自美 神秘實驗室隱藏了什麼？

下一則

學者:川普任上經濟強勁 外交優秀 新政府挑戰多

延伸閱讀

紐約州議會提案 限制外送App對餐館抽成

紐約州議會提案 限制外送App對餐館抽成
觀察站／割萊委+反萊豬公投 燒到明年

觀察站／割萊委+反萊豬公投 燒到明年
爾灣市議會通過「用行動支持包容性多元化社區」提案

爾灣市議會通過「用行動支持包容性多元化社區」提案
「給加州人一個家」 AB-71提案大公司增稅 為遊民安家

「給加州人一個家」 AB-71提案大公司增稅 為遊民安家
布局北市？蔣萬安提案返還威權沒收財產

布局北市？蔣萬安提案返還威權沒收財產

洛學區學生要返校 須先打疫苗

洛學區學生要返校 須先打疫苗

熱門新聞

林永健再次講述自己的切身體會，形容副作用像是坐過山車。(林永健提供)

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

2021-01-16 17:15
87歲的黃雅雲（右）日前感染新冠，在丈夫李鐵生的數個重要決策下死裡逃生。（記者王若然／攝影）

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

2021-01-13 13:00
疫苗注射前，這些注意事項不能不知道。 路透

新冠疫苗注射前六個必知

2021-01-13 13:12
16日晚被迫住進重症監護室的張秀娟，目前正與病毒頑强抗爭。(凱薩醫院)

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

2021-01-17 18:23
房間內管線密布。(記者張宏／攝影)

出租豪宅藏「麻」納垢 華人屋主欲哭無淚

2021-01-14 13:23

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

2021-01-18 17:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭
不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡
拜登就職日即提移民改革：1月1日前入境的無證客 8年可入籍

拜登就職日即提移民改革：1月1日前入境的無證客 8年可入籍
川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統

川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統
準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國

準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國