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疫情升溫 史丹福返校暫停

編譯組／綜合報導

史丹福大學日前公布，校園有43名學生檢測新冠陽性後，正式宣布冬季學期不允許大一、大二學生返校上課。校長拉文(Marc Tessier-Lavigne)、教務長德瑞爾(Persis Drell)在給全校師生的信中表示，新政策將於自1月11日開始至3月19日實施。

史大公布，自1月2日開始已有43例確診，其中包括研究生、專業研究人員與大學部學生，目前正在隔離中。大部分病例為最近才返校或新報到學生。

史丹福發言人米倫達表示，校方曾一度希望能讓半數大學部學生（大一、大二學生）能在冬季學期返校上課。但由於校園及全州與地方確診案例增加，聖他克拉拉延長居家避疫限制，導致政策改變。史丹福曾於上個月透露，計畫讓大一、大二學生冬季學期開學返校，但後來又延至1月21至24日。

史大發信指出，加州新冠病例激增，目前正處於疫情大流行最嚴峻時刻。在感恩節之前，聖他克拉拉縣新冠確診病例為每10萬人有4至5例。現在，每10萬人就有50個確診病例，增加了十倍。衛生官員並未確認校園內學生被傳染情況。現在學生檢測的總體陽性比例仍低。

米倫達表示，有特殊課程需要的研究生和大學部學生，已在過去一周返回史丹福校園。史大校方指出，目前惡化新冠疫情態勢，讓所有大學生在冬季學期幾個月內返校的期待落空。春季學期將於3月29日開始。若情況允許，史大計畫安排大一、大二學生於6月21日開始的夏季學期正式返校。

檢測 疫情 加州

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