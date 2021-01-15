無薪假大鬆綁 員工樂、雇主苦

華興保險總裁張國興。（記者楊青／攝影）

員工每年可以4大理由申請無薪假 每項最多12周

2021年加州 新年勞工 法上路。最爲引人注目的是大幅度增加員工家庭照顧福利 ，給與員工以四大理由申請無薪假，每項最多12周。員工歡呼，雇主叫苦。

勞工法律師William賴。（記者楊青／攝影）

應華興保險邀請，工業市誠德律所合作人、勞工法律師William賴，14日為聖蓋博谷400多位中小企業主解釋2021年加州勞工新法規。他表示，2021年加州勞工法增加很多新規定，勞工福利更多，但對商家要求更多更嚴，中小企業面臨更多挑戰。

William賴表示，2021年加州勞工法中有關家庭照顧（Family care）的相關新法規給與員工的福利，是他做律師20多年來見過的最大優惠。五人以上員工的公司，都會受到影響。

加州勞工法多年來都有對勞工家庭照顧的相關法規，尤其是2020新冠疫情發生後，加州勞工法對50人以上的公司和企業員工特別的假期，以方便他們有時間休養病體或照顧身體狀況出現問題的家人。從2021年開始，新的加州勞工法將家庭照顧法規擴展至五個員工以上的所有公司，都必須遵守這一法律。新的法律要求企業允許員工每年可請12周的無薪假期，員工在使用完12個月的假期後，公司要保留其原有工作、職位和薪水，在該員工假期期間，企業要繼續維持其原有的健康保險。2021年1月1月開始五人以上公司必須符合這一條件。

William賴律師表示，根據加州新勞工法，符合請12周無薪假期的員工，必須為公司工作期滿一年，在開始請假的過去一年中至少工作1250個小時。符合請假的員工則包括四種情況：一是員工自己有嚴重的疾病、受傷、損傷住院，或身體和精神問題需要持續性的治療和醫療監護，包括住院；二是員工的家屬需要照顧（包括配偶、父母、孩子（沒有年齡限制，可為成年子女）、兄弟姊妹、配偶父母、孫子孫女等等）；三是員工有新生兒，包括領養嬰兒；四是員工的家人為現役軍人，包括照顧孩子或與軍隊有關事情，都可以請假12周。