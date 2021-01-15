我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反制英BNO移民 北京擬取消香港申請者中國國籍

1張圖看疫情：全美確診破2331萬 近39萬病亡

無薪假大鬆綁 員工樂、雇主苦

記者楊青／洛杉磯報導
華興保險總裁張國興。（記者楊青／攝影）
華興保險總裁張國興。（記者楊青／攝影）

員工每年可以4大理由申請無薪假 每項最多12周

2021年加州新年勞工法上路。最爲引人注目的是大幅度增加員工家庭照顧福利，給與員工以四大理由申請無薪假，每項最多12周。員工歡呼，雇主叫苦。

勞工法律師William賴。（記者楊青／攝影）
勞工法律師William賴。（記者楊青／攝影）

應華興保險邀請，工業市誠德律所合作人、勞工法律師William賴，14日為聖蓋博谷400多位中小企業主解釋2021年加州勞工新法規。他表示，2021年加州勞工法增加很多新規定，勞工福利更多，但對商家要求更多更嚴，中小企業面臨更多挑戰。

William賴表示，2021年加州勞工法中有關家庭照顧（Family care）的相關新法規給與員工的福利，是他做律師20多年來見過的最大優惠。五人以上員工的公司，都會受到影響。

加州勞工法多年來都有對勞工家庭照顧的相關法規，尤其是2020新冠疫情發生後，加州勞工法對50人以上的公司和企業員工特別的假期，以方便他們有時間休養病體或照顧身體狀況出現問題的家人。從2021年開始，新的加州勞工法將家庭照顧法規擴展至五個員工以上的所有公司，都必須遵守這一法律。新的法律要求企業允許員工每年可請12周的無薪假期，員工在使用完12個月的假期後，公司要保留其原有工作、職位和薪水，在該員工假期期間，企業要繼續維持其原有的健康保險。2021年1月1月開始五人以上公司必須符合這一條件。

William賴律師表示，根據加州新勞工法，符合請12周無薪假期的員工，必須為公司工作期滿一年，在開始請假的過去一年中至少工作1250個小時。符合請假的員工則包括四種情況：一是員工自己有嚴重的疾病、受傷、損傷住院，或身體和精神問題需要持續性的治療和醫療監護，包括住院；二是員工的家屬需要照顧（包括配偶、父母、孩子（沒有年齡限制，可為成年子女）、兄弟姊妹、配偶父母、孫子孫女等等）；三是員工有新生兒，包括領養嬰兒；四是員工的家人為現役軍人，包括照顧孩子或與軍隊有關事情，都可以請假12周。

勞工 加州 福利

上一則

談起彈劾案 華人川粉心情好複雜

下一則

加州勞工新法上路 百人以下公司4感染 暫關門

延伸閱讀

紐森調遣1000國民兵支援地方警力確保加州安全

紐森調遣1000國民兵支援地方警力確保加州安全
認了！NASA資深科學家曾參與「千人計畫」

認了！NASA資深科學家曾參與「千人計畫」
專家：加州全面接種還需1年

專家：加州全面接種還需1年
「加州全保」申請月底截止 投保要快

「加州全保」申請月底截止 投保要快
加州宣布為長者打疫苗 但洛縣自有安排

加州宣布為長者打疫苗 但洛縣自有安排
金山加大逾30醫師連署 籲加州下月重開公校校園

金山加大逾30醫師連署 籲加州下月重開公校校園

熱門新聞

87歲的黃雅雲（右）日前感染新冠，在丈夫李鐵生的數個重要決策下死裡逃生。（記者王若然／攝影）

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

2021-01-13 13:00
一名中國母親被拒後只能無奈在機場舉牌表達抗議。（讀者提供）

紅碼悲劇：中國媽媽在美國機場大喊「我需要幫助」

2021-01-12 04:36
疫苗注射前，這些注意事項不能不知道。 路透

新冠疫苗注射前六個必知

2021-01-13 13:12
房間內管線密布。(記者張宏／攝影)

出租豪宅藏「麻」納垢 華人屋主欲哭無淚

2021-01-14 13:23
救護車將病患送至醫院。（本報資料照片）

南加華人一家3染疫 1死2倖存

2021-01-09 02:17
郭守正買下的第二座豪宅。（Zillow網站）

華商近億現金買豪宅 真實身份竟是他......

2021-01-11 17:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審
拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？

拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？
紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確

紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確
洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒
國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲

國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲