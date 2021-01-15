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員工請假 雇主5個工作日需回應 不能因未提前通知而拒絕

記者楊青╱洛杉磯報導

加州2021新勞工法有關家庭照顧新規規定，企業和公司從新年開始就要以書面方式告知員工請假權利和相關要求，企業和公司可以要求員工以書面或口頭方式請假，雇主需要在五個工作日内回應員工的請假要求，但不能因爲員工未提前通知而拒絕員工請假。

公司對以身體原因請假的員工，可以要求其提供醫療證明，但雇主不能自己和醫生聯絡，否則違反隱私法。

應華興保險邀請，工業市誠德律所合作人、勞工法律師William賴，14日解釋2021年加州勞工新法規。

加州勞工新法引起中小企業主强烈擔心，相當部分華資企業主表示，他們理解新規對勞工權益的保護，但新規很可能被一些員工利用。比如一個員工可能先請假12周照顧家人，再請12周照顧孩子，再來12周照顧自己，企業卻一直要保持其位置和保險福利，企業怎麽辦？

華興保險總裁張國興表示，統計到2020年底，聖蓋博谷大約已有高達25%的華人企業倒閉關門。除了疫情衝擊，其他的原因林林總總。另外一項保險數字顯示，從2014年至2019年，他們的健康保險中個人自付和企業支付為五五分，但新的一年能夠自付的銳減為10%，90%的人嚴重依賴企業和政府補助，企業承受的壓力，可見一斑。

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