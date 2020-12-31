洛縣檢察官協會控告檢察長賈斯康

洛杉磯縣檢察長賈斯康。（Getty Images）

爭議不斷的洛杉磯 縣檢察長賈斯康（George Gascón）上任後提出多項司法改革措施，引起基層檢察官、警界和部分法官的反制行動，洛縣 檢察官協會（Association of Deputy District Attorneys）30日向法院控告括賈斯康下達的新指令，違反加州 法律，並且逼迫檢察官們違反他們當初就職的誓言。洛杉磯檢方爆發的內部衝突，將對1000萬人口的洛縣刑事司法體系運作產生重大影響。

洛縣檢察官協會請求法院下達臨時禁制令，阻止賈斯康不道德、甚至違法的命令。賈斯康的發言人回應，知道協會的行動，但不願表示意見。

協會指控的賈斯康指令包括：限制檢察官不得再依「三振」條款尋求加重處刑，違反加州法令對檢察長與檢察官的限制，要求忽略案件延誤的其他因素。協會委任律師Eric M. George強調，臨時禁制令之所以必要，是因為賈斯康的命令要求檢察官，違反法律、違反誓言，並侵害他們身為執法人員的道德責任。

賈斯康12月7日一上任，就連發12道金牌指令，包括：不再對起訴的被告求處死刑、不要求加重被告刑期、檢察官不再提出現金保釋要求、絕大部分刑事被告在開審前可不被關押、不再將少年被告以成人身分受審、若干輕罪被告可參加輔導計畫而不被起訴等。執法界和部分民眾對此有極大反彈。

但同時間，柏克萊加大（UC Berkeley）法學院的「三振計畫」（Three Strikes Project）發出聲明，強調他們相信妨礙選民意志的嘗試將會失敗。聲明引述法學院院長切姆林斯基（Erwin Chemerinsky）與三振計畫主任Michael Romano的話指出，檢察官協會的行動只凸顯，他們就是司法改革的長期阻礙。

柏加大的聲明表示，賈斯康的政策能夠強化洛杉磯的健全與安全，並且推行長期以來都該做的作為，以減少大規模監禁的氾濫程度。檢察官協會至29日下午尚未向法院提交訴狀或請願，協會的發言人則表示對此行動他們沒有聲明或評論。

不過，檢察官協會的信函指出，賈斯康的指令，禁止檢察官引用加州的三振處刑措施，在案件處理中引述先前的罪刑，此舉將妨礙檢察官辯護或證明先前罪刑的責任。加州現行法令規定，可以對先前曾因惡劣或暴力重罪判決確定者加倍其刑，如果第三次再犯更得以處以25年有期徒刑。

賈斯康上任的優先指令就包括禁止三振條款，並要求檢察官取消已經提出的三振起訴，以落實司法公益。但是協會強調，檢察官有義務探究每個案件的根本，而非對一切刑事案件都持一致態度。協會強調，要求檢察官忽略法院已經判決確定的罪責，檢察長的指令已經扭曲司法體制基於立法授權的角色，只為了增進司法公益而考慮該項刑責應否取消。