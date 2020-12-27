員工家事假 明年達12周

2021年即將來臨，雖然有許多新法規的影響範圍不大，但對某些族群來說，新制的影響不可不知，其中包括確保雇員及時得知工作場所內的新冠感染、最低薪資調高等。

AB 685旨在確保雇員及時得知工作場所內的新冠感染。該法要求，政府或民間雇主在得知工作場所內發生新冠感染後，都須在24小時內以書面通知可能受影響的員工，以及共用工作空間的承包商之雇主。同時必須告知僱員，他們所能獲得的薪資補貼、有薪病假與免責事項。

AB 1196禁止員警以鎖喉或壓制頸動脈的方式制伏疑犯。

最低薪資將在明年元旦後調高：26人或以上的公司，時薪至少14元；25人或以下的公司，時薪最少13元。如果當地法令已有規定，則最低薪資可以高於此限。

奴役賠償專責團隊：AB 3121要求加州 必須商討先前涉及奴役行為的賠償措施。專責團隊應由州長、眾議會議長與參議會臨時議長指定成員，最遲於6月前集會，並除了研究相關案例，並應討論實施方案。

AB 1867規定，食品加工業員工必須每30分鐘清潔手部乙次，如果情況需要頻率還可增加。

加州家庭權利法案（CFRA）涵蓋範圍擴大，只要五人以上的公司都納入管理。員工服務滿一年後，如果因為自己或家人的健康狀況、家有新生兒等原因，都可以請最多12周的休假，且雇主不得開除。

虐童案件強制通報範圍擴大：除了先前已經納入的教師與相關人員，明年起五人以上且有未成年僱員的公司，其人資除了必須接受相關訓練，且必須依法通報虐童案件。

假釋犯得以投票 ：由於第17號提案獲得通過，未來假釋犯將有投票權。

AB 2425規定，曾經受過少年司法處分的未成年人，在刑滿之後相關紀錄仍不得開放給公眾閱覽。

AB 2542通過後，加州將執行「加州種族公平法」（California Racial Justice Act），如果疑犯能夠證明在案件處理過程中存在種族歧視 ，則能獲得重審與改判的待遇。