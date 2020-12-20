加州全保 健保申請截止日延年底

加州全保執行長李彼得（Peter Lee）。（華興保險提供）

加州 全保（Covered California）12月17日宣布，因為新冠病毒（COVID-19）疫情在加州快速蔓延，決定將自2021年1月1日開始生效的健康保險 的登記截止日，從12月15日推遲到12月30日。加州全保的開放登記時間是12月1日至明年的1月31日，愈晚登記保險生效日也愈晚。

加州全保執行長李彼得（Peter Lee）表示，2021年是加州全保實施的第八年，也是在聯邦健保 補助基礎上額外提供加州健保補助的第二年，幫助更多民衆購買負擔得起的健保。同時新一年的保費增幅僅有0.5%，為歷史最低。目前加州逾120萬名無健保民衆都符合領取保費補助的條件；而續保的大部分民衆不僅不會見到保費上漲，還有機會在保持原有福利等級的同時，轉換到更便宜的計畫。

李彼得强調，疫情之下辦理健保和接種疫苗，比以往任何時候都更重要。加州疫情嚴峻，目前平均每小時洛縣就有一位居民因新冠去世。民衆應儘快辦理健保，作爲健康的最後一道防線。为此，加州全保首次將投保的第一輪截止日延期，民眾只要在12月30日前通過加州全保申請，新的保單可以在2021年1月1日生效。他呼籲民衆在辦理保險時一定要擦亮眼睛，選擇由加州全保認證的專業健保經紀，以避免權益受損。

洛杉磯縣保險管理委員會委員、華興保險總裁張國興表示，很感謝加州全保不斷降低補助門檻、調整投保時間，為受到疫情影響的加州民眾提供可負擔健保，保護他們和家人的健康。他提醒民眾，除了補買或初次購買健保，已有健康保險的民眾在續保時，也務必在12月30日之前找專業保險經紀，重新檢視保單。一方面避免自動續保掉入白卡，另一方面避免個人資料變化而沒有及時更新，導致補助被取消，保費大幅度上漲。

2021年投保開放期僅剩幾周，無論是想要購買新健保計畫，還是希望對比新舊計畫福利内容及價格，都要儘早行動。