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李天明：禁企業捐款州候選人

記者李榮／灣區報導
州眾議員李天明上任首日即推出AB20法案，禁止企業向州參選人捐款。（李天明提供）
州眾議員李天明上任首日即推出AB20法案，禁止企業向州參選人捐款。（李天明提供）

加州最年輕的州眾議員、25歲華人第二代李天明（Alex Lee），11月當選後接下朱感生的位置，他在7日宣誓就職，並在當天就提出AB20「Clean Money Act」（乾淨資金法案），禁止企業向州候選人捐款，以解決選舉制度中特殊利益集團左右政策的問題。

「企業的特殊利益，並不代表所有人民的意願。」代表北加州東灣、矽谷第25選區的李天明指出，自己是加州歷史上最年輕的亞裔州眾議員，也是第一位「Z世代」（Gen-Z）的州議員，「在競選期間，我拒絕了所有企業的捐款。因為我對社區負責，而不是為強大的公司與特殊利益集團服務。」

李天明表示，即使沒有企業競選捐款，他還是順利藉由草根組織和與選民支持，以壓倒性優勢獲勝而進入議會，「AB20法案是我提出的第一個法案。在選舉期間，我看到了企業對選舉的不當影響，它污染了我們的民主！」

李天明指出，企業每年為加州各地競選活動捐款數億元，光是這次2020年加州大選，企業就花費超過7.85億元，許多候選人都接受企業的資金。可是，富人越來越富有，而數百萬加州人在這次新冠肺炎引發的經濟衰退中受到傷害，「K型復甦」（k-shaped recovery）繼續加劇不平等，必須要控制特殊利益集團力量，讓一般選民展現足夠的權力，才能有真正的民主。

加州 眾議員 亞裔

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