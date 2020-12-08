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移民政策緊縮 華人返鄉、自救

本報記者／洛杉磯報導
因為新冠病毒和移民政策收緊，不少在美的華人和學生因此徹底改變人生方向。（檔案圖片）
因為新冠病毒和移民政策收緊，不少在美的華人和學生因此徹底改變人生方向。（檔案圖片）

川普總統在任期最後階段接連推出移民新政策，前有工作簽證薪資調整，後有針對共產黨員入境限制，不少移民申請者，擔心美國政府繼續放大招，有些學生畢業後放棄簽證轉換選擇回中國，有移民申請者轉投移民加拿大曲線自救，還有人加速入籍腳步。

因為新冠病毒和移民政策收緊，不少在美的華人和學生因此徹底地改變了人生方向。工作簽證薪資調整對很多在美留學生是一個巨大打擊，尤其是對文科類學生。今年畢業的紀同學打算OPT（畢業後實習）到期後就回國，他表示，現在以目前工作簽證的薪水標準，他根本不夠申請條件，即使繼續讀博士將來也無法留在美國。還不如回中國重新開始，抓緊時間打拚。

律師許俊良表示，之前加州法院駁回工作簽證的薪資要求，但勞工部卻沒有因此修改相關要求。移民律師協會詢問勞工部，也未得到回答。通常只要法院裁定就會馬上做修正，但是勞工部卻未有動作，可能是等著看新總統上任後的狀況，或是還在上訴中。

也有人轉向加拿大移民。律師劉龍珠表示，有客人對美國移民緊縮政策採取「曲線自救」方式，改去加拿大辦理類似美國投資移民的移民方式，在加拿大偏遠省份只要30萬到50萬元加幣就能辦好身分。但不少人移民加拿大後，還是想移民美國，可惜加拿大人和歐洲人在美國面臨同樣的身分問題，中國出生的人不管什麼國籍，在美國辦理身份都一樣要有排期。

目前多數律師事務所都還在正常辦理工作簽證和綠卡申請。許俊良表示，拿到工作簽證的人還是想留下來，還有拿到綠卡多年的人現在都著急辦理入籍，尤其是一些有綠卡的台灣人，他們想拿到美國公民身分後，回台灣長期居住。因為相比美國的醫療保健福利，他們更喜歡台灣的健保制度。

川普任期還有一個月，劉龍珠認為，他還會在移民問題放大招。劉龍珠說，川普還會有移民政策的炸彈出爐，下一步可能是學生簽證，通過提高中國學生留學美國的要求門檻，然後讓執行力度更嚴格，用意就是不想中國人來美國。

移民 工作簽證 美國公民

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