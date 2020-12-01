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新法明年生效 小企業員工請長假更容易

洛杉磯訊
SB 1383號法案從2021年1月1日起，擴展了「加州家庭權利法案」的涵蓋範圍。律師鄭博仁（如圖）指出，這是一個極大的改變，小型企業要根據CFRA新的要求迅速准備，以便在1月1日前准備就緒。（鄭博仁律師事務所提供）
SB 1383號法案從2021年1月1日起，擴展了「加州家庭權利法案」的涵蓋範圍。律師鄭博仁（如圖）指出，這是一個極大的改變，小型企業要根據CFRA新的要求迅速准備，以便在1月1日前准備就緒。（鄭博仁律師事務所提供）

明年元旦生效的SB 1383號法案，將使加州小企業的員工，在有事請長假更容易。

SB 1383號法案從1月1日起實施，擴展「加州家庭權利法案」（California Family Rights Act，簡稱CFRA）涵蓋範圍，包括將雇主範圍擴大到擁有五名或以上雇員的小企業雇主。律師鄭博仁指出，這是個極大改變，小型企業要根據CFRA新的要求迅速准備，以便在1月1日前准備就緒。

由於CFRA的覆蓋範圍已擴展至小型雇主，因此該法律廢除了2018年生效的「新父母假法」，該法律要求擁有20至49名員工的雇主，提供類似於CFRA的嬰兒陪產假。

SB 1383取消員工必須在75哩半徑內，在擁有50名或更多員工的場所工作的資格要求，才能符合CFRA休假條件。 明年初起，即使是在小型工作場所工作，或只是遠程工作者，只要為雇主工作了至少12個月，並且在休假前12個月至少工作過1250小時，就有資格使用CFRA休假，

SB 1383擴大員工使用CFRA休假的原因。根據現行CFRA規定，員工可以使用CFRA假，照顧健康狀況嚴重的父母、配偶、子女或註冊家庭伴侶。但SB 1383還允許使用CFRA的假，照顧病情嚴重的祖父母、孫子女或兄弟姐妹。子女包括家庭伴侶的子女，並取消有關18歲以上的子女，必須是因殘障無法自己照顧自己，員工才可用CFRA的假照顧他們的限制。

鄭博仁指出，SB 1383法案還將「家庭成員」的定義，擴展到聯邦「家庭和病假法案」所涵蓋的範圍之外，這將影響在某些情況下，必須分別處理「加州家庭權利法案」（CFRA）和「家庭和病假法案」（FMLA）相對大型的雇主。 例如，根據CFRA，雇員可以休12周假來照顧兄弟姐妹，然後根據FMLA涵蓋的疾病休另外12周以便治療，總共可以請假24周。

「加州家庭權利法案」主要是修改了1991年加州通過的家庭和病假法，大致反映聯邦的「家庭和病假法案」（Family and Medical Leave Act，簡稱FMLA）。但隨著加州各種法律頒布，CFRA和FMLA之間的差異變得越來越多。

與FMLA相似，CFRA允許符合條件的員工在12個月內最多休12周假，以生育孩子、領養孩子或將孩子安置在寄養中。除懷孕相關的殘疾外，它還允許休假照顧重病的家庭成員，或雇員自身的健康狀況。

儘管FMLA和CFRA在家庭成員的定義中均包括同性配偶，但只有CFRA才允許因為已註冊的家庭伴侶而請假。

根據FMLA，與懷孕相關的殘疾狀況，被認為是嚴重的醫學狀況。如果婦女懷孕困難並需要在孩子分娩前請假，該時間將計入FMLA規定的12周休假時間。但是，CFRA並未涵蓋或認為懷孕是嚴重的健康狀況。雇員只有在孩子出生後才能使用這種假期。

FMLA和CFRA的請假都可以一次全部用掉，也可以分開休假。 FMLA要求雇主達成協議，允許雇員間歇休假。但是，CFRA有不同要求。根據CFRA，儘管雇員不需要雇主的同意來休間歇性的請假，但可能要求雇員以至少兩周來使用這種休假，但有例外。

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