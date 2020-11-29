加州疫期新勞動法規 保護雇員雇主權益
今年初爆發的新冠疫情為各行各業的雇主和雇員帶來了新挑戰與健康風險。為了保護疫情期間雇員和雇主的合法權利並規範其相關義務，加州政府陸續推出了多項新勞動法。以下是五條最核心的新勞動法，簡要介紹，幫助讀者更好了解加州與疫情相關的勞動法規。
SB1159 工傷法
該法案於2020年9月17日通過並由州長簽署，其主要內容是將員工在工作期間（in the course of employment），因新冠病毒導致的疾病和死亡納入工傷範疇，有效期至2023年1月1日。根據該法案，如果員工在前一個工作日後的兩周內確診為新冠病人，則員工可以向加州勞工部提交針對雇主的工傷補償申請表。如果該表存檔後90天內沒有收到來自雇主的反對意見，則雇主有義務將病理報告交給工傷保險方，並執行相關補償方案。
AB1867 加州員工帶薪病假法案
該法案於2020年9月9日通過並由州長批准，該法案要求雇傭人數等於或超過500人的企業，要為感染新冠的員工提供帶薪病假。該法案有效期至2020年12月31日。該法案進一步擴大了「家庭第一新冠反應法案」（FFCRA）的涵蓋的企業範圍。該法案同時也加入了2020年4月通過的為感染新冠的食品行業雇員提供額外補助的N-51-20號行政令。在該法令下，所有雇員都可以申請最多80小時（兩周）的帶薪病假。
AB685 新冠感染員工防護法案
該法案於2020年9月17日通過，並將於2021年1月1日起生效，有效期至2023年1月1日。該法案允許州政府對新冠疫情進行緊密追蹤。並要求雇主在公司將疫情信息，包括因新冠死亡的員工姓名、工號、職業以及工作場所等信息，及時向政府部門匯報和更新。該法案同時要求雇主將疫情狀況以書面告示的形式通知雇員、合同工以及工會代表與律師。該法案同時還擴大了加州職業安全與健康部（OSHA）與疫情相關的執法權限，並允許其關閉疫情爆發的工作場所，並對未能及時向員工通知疫情狀況的公司處以罰金。
AB2043 農業雇主與雇員工作健康安全法案
該法案於2020年9月28日通過並生效，有效期至加州緊急狀態結束。該法案要求加州職業安全與健康部（OSHA）在全加州範圍內向農業雇員和雇主提供英語和西班牙語的疫情指南，指導他們進行防疫。該法案同時要求該部門對新冠防疫指南及時更新，並告知雇員在新冠疫情下可以獲得的福利。
AB2537 員工個人防護器具法案
該法案於2020年9月29日通過，並將於2021年4月1日生效。該法案要求所有緊急醫護（Acute Care）診所和醫院儲存至少可維持三個月正常使用的個人防護器具（PPE）。該法案還要求所有緊急醫護醫院和診所，從2021年1月15日起，按時向加州職業安全與健康部提供庫存信息。
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