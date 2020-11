加州疫期新勞動法規 保護雇員雇主權益

今年初爆發的新冠疫情 為各行各業的雇主和雇員帶來了新挑戰與健康風險。為了保護疫情期間雇員和雇主的合法權利並規範其相關義務,加州 政府陸續推出了多項新勞動法。以下是五條最核心的新勞動法,簡要介紹,幫助讀者更好了解加州與疫情相關的勞動法規。

SB1159 工傷法

該法案於2020年9月17日通過並由州長簽署,其主要內容是將員工在工作期間(in the course of employment),因新冠病毒導致的疾病和死亡納入工傷範疇,有效期至2023年1月1日。根據該法案,如果員工在前一個工作日後的兩周內確診為新冠病人,則員工可以向加州勞工部提交針對雇主的工傷補償申請表。如果該表存檔後90天內沒有收到來自雇主的反對意見,則雇主有義務將病理報告交給工傷保險方,並執行相關補償方案。

AB1867 加州員工帶薪病假法案

該法案於2020年9月9日通過並由州長批准,該法案要求雇傭人數等於或超過500人的企業,要為感染新冠的員工提供帶薪病假。該法案有效期至2020年12月31日。該法案進一步擴大了「家庭第一新冠反應法案」(FFCRA)的涵蓋的企業範圍。該法案同時也加入了2020年4月通過的為感染新冠的食品行業雇員提供額外補助的N-51-20號行政令。在該法令下,所有雇員都可以申請最多80小時(兩周)的帶薪病假。

AB685 新冠感染員工防護法案

該法案於2020年9月17日通過,並將於2021年1月1日起生效,有效期至2023年1月1日。該法案允許州政府對新冠疫情進行緊密追蹤。並要求雇主在公司將疫情信息,包括因新冠死亡的員工姓名、工號、職業以及工作場所等信息,及時向政府部門匯報和更新。該法案同時要求雇主將疫情狀況以書面告示的形式通知雇員、合同工以及工會代表與律師。該法案同時還擴大了加州職業安全與健康部(OSHA)與疫情相關的執法權限,並允許其關閉疫情爆發的工作場所,並對未能及時向員工通知疫情狀況的公司處以罰金。

AB2043 農業雇主與雇員工作健康安全法案

該法案於2020年9月28日通過並生效,有效期至加州緊急狀態結束。該法案要求加州職業安全與健康部(OSHA)在全加州範圍內向農業雇員和雇主提供英語和西班牙語的疫情指南,指導他們進行防疫 。該法案同時要求該部門對新冠防疫指南及時更新,並告知雇員在新冠疫情下可以獲得的福利。

AB2537 員工個人防護器具法案

該法案於2020年9月29日通過,並將於2021年4月1日生效。該法案要求所有緊急醫護(Acute Care)診所和醫院儲存至少可維持三個月正常使用的個人防護器具(PPE)。該法案還要求所有緊急醫護醫院和診所,從2021年1月15日起,按時向加州職業安全與健康部提供庫存信息。