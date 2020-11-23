員工遠距工作 移民局家訪

移民律師透露，新冠疫情促使美國大部分公司改為遠距工作，但聯邦移民官員似乎開始進行家訪，以確定雇主、公司員工，與持有H-1B工作簽證 的外國工作者，是否遵守工作許可規定。

舊金山移民律師杜尼(Kelli Duehning)表示，在雇用H-1B工作簽證員工的公司，通常會有移民局 官員到辦公室確認簽證合法性，但因為目前移民與工作簽證政策緊縮，再加上疫情，家訪似乎是新趨勢。

杜尼透露，她的客戶曾表示，移民局用電子郵件通知H-1B簽證持有人，安排在家中或辦公室進行會談。也有山景城與紅木城工作者，在事先沒有被告知情況下，有移民官員出現在家門口。

移民局拒絕透露何時開始家訪，以及現已進行多少次？在何處進行？移民局發言人伯克(Matthew Bourke)表示，移民局檢查並確認簽證持有人是否合乎規定並遵守法律，對於監測H-1B簽證與杜絕詐騙及違規行為，至關重要。現場檢查僅會在雇主指定的工作地點進行。

杜尼表示，H-1B員工轉換至不在其指定辦公室通勤距離之內的遠程工作，雇主應通知移民局。家訪是為確認雇主遵守規則，並已報備員工已不在先前報告的工作地點工作。由於許多科技和金融業公司大範圍改為在家工作，杜尼相信，大部分H-1B持有人現是遠程工作。

杜尼指出，移民局進行家訪，對以家庭申請為主的移民來說，是例行工作。華府移民律師葛林費德 (Andrew Greenfield) 表示，他的法務辦公室知曉，移民官員對H-1B工作者進行電話或電郵線上家訪，並未聽聞有官員出現在任何人家門口。即使在辦公室，也未曾聽過有大量未經通知的現場訪查。

葛林費德說明，電話與電郵是為確認簽證持有人正從事他們經過核准、在適當地點並且領取適當薪資的工作。對移民官員來說，主要工作是確定外國工作者不會在沒有立即工作職位的情況下，被帶到美國。