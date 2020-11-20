聖縣加油站2劫車襲擊案 視頻追3嫌

聖伯納汀諾縣勝利谷地區Chevron加油站，近期發生兩起劫車襲擊事件。（視頻截圖）

南加州 聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）勝利谷(Victorville)，395號公路13300街區的一個加油站 ，近期發生兩起劫車襲擊事件，三名嫌犯搶劫車輛並毆打攻擊他人。警局公布監控視頻搜尋嫌疑犯，並呼籲受害人和知情者出面舉報。

第一起劫車事件發生於11月12日凌晨4:00許，一名67歲的老人在395號公路13300街區的雪佛龍加油站（Chevron gas station）加油，當時有兩名男子接近他，其中一名男子動手毆打並將他拖下車。兩名嫌犯搶劫受害者的車輛離去。後來受害人的豐田4-Runner 被遺棄於Luna路，兩名嫌犯從那兒下車逃跑。警察 找回了車輛，但是無法找到犯罪嫌疑人。受害人的面部受傷，被送往當地醫院接受治療。

在對該起劫車案調查期間，警探們又獲悉，在11月7日凌晨同一地點，另一名男子也遭到毆打。在該起事件中，受害者遭到三名男子的人身攻擊。襲擊發生後，其中一名男子進入受害人的車輛，當時該車輛停在加油站。然後他和其他兩名男子一起駕車逃離現場。被襲擊的受害者似乎頭部受傷，後來離開現場，但沒有聯繫著警察舉報犯罪事件。

調查人員認為，同一夥犯罪嫌疑人應對這兩次事件劫車襲擊負責。這兩起事件的監控錄像都已發布，調查人員呼籲任何知情者提供信息，協助警方緝拿嫌犯歸案。同時，警察還試圖找到11月7日襲擊事件的受害者，請他挺身而出向警方舉報。

民眾提供線索請與勝利谷警察局探員C. Crosswhite聯繫，電話760-241-2911，或與聖縣警局聯繫，電話760-956-5001。希望保持匿名的來電者撥打1-800-78CRIME（27463）的We-Tip熱線，或者可以在We-Tip網站www.wetip.com上留下信息。